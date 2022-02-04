WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

NimiWALLET

KohtNo.906

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.07%

Ringlev varu718,179,909.4818026

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru718,179,909.4818026

Ringluse määr0.7181%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.20064258285841255,2022-02-04

Madalaim hind0.000638616003044836,2024-05-12

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

