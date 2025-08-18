Mis on Vameon (VON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vameon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida VON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vameon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vameon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vameon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vameon (VON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vameon (VON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vameon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vameon hinna ennustust kohe!

Vameon (VON) tokenoomika

Vameon (VON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vameon (VON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vameon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vameon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Vameon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vameon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vameon kohta Kui palju on Vameon (VON) tänapäeval väärt? Reaalajas VON hind USD on 0.000020465 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VON/USD hind? $ 0.000020465 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vameon turukapitalisatsioon? VON turukapitalisatsioon on $ 5.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VON ringlev varu? VON ringlev varu on 249.41B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VON (ATH) hind? VON saavutab ATH hinna summas 0.000941194040872492 USD . Mis oli kõigi aegade VON madalaim (ATL) hind? VON nägi ATL hinda summas 0.000004946453995299 USD . Milline on VON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VON kauplemismaht on $ 94.44K USD . Kas VON sel aastal kõrgemale ka suundub? VON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VON hinna ennustust

Vameon (VON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.