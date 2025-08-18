Vameon (VON) reaalajas hind on $ 0.000020465. Viimase 24 tunni jooksul VON kaubeldud madalaim $ 0.00002018 ja kõrgeim $ 0.000022189 näitab aktiivset turu volatiivsust. VONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000941194040872492 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004946453995299.
Lüliajalise tootluse osas on VON muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -9.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vameon (VON) – turuteave
No.1420
$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M
$ 94.44K
$ 94.44K$ 94.44K
$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M
249.41B
249.41B 249.41B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
24.94%
BSC
Vameon praegune turukapitalisatsioon on $ 5.10M$ 94.44K 24 tunnise kauplemismahuga. VON ringlev varu on 249.41B, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.47M.
Vameon (VON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vameon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000022971
-1.11%
30 päeva
$ +0.000001573
+8.32%
60 päeva
$ -0.000013028
-38.90%
90 päeva
$ -0.000022558
-52.44%
Vameon Hinnamuutus täna
Täna registreeris VON muutuse $ -0.00000022971 (-1.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vameon 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000001573 (+8.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vameon 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VON $ -0.000013028 (-38.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vameon 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000022558 (-52.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vameon (VON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.
Vameon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vameon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vameon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vameon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vameon hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vameon (VON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vameon (VON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vameon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vameon (VON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vameon (VON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vameon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vameon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.