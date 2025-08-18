Rohkem infot VON

Vameon hind(VON)

$0.000020465
$0.000020465
-1.11%1D
Vameon (VON) reaalajas hinnagraafik
Vameon (VON) hinna teave (USD)

Vameon (VON) reaalajas hind on $ 0.000020465. Viimase 24 tunni jooksul VON kaubeldud madalaim $ 0.00002018 ja kõrgeim $ 0.000022189 näitab aktiivset turu volatiivsust. VONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000941194040872492 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004946453995299.

Lüliajalise tootluse osas on VON muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -9.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vameon (VON) – turuteave

Vameon praegune turukapitalisatsioon on $ 5.10M $ 94.44K 24 tunnise kauplemismahuga. VON ringlev varu on 249.41B, mille koguvaru on 1000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.47M.

Vameon (VON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vameon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000022971-1.11%
30 päeva$ +0.000001573+8.32%
60 päeva$ -0.000013028-38.90%
90 päeva$ -0.000022558-52.44%
Vameon Hinnamuutus täna

Täna registreeris VON muutuse $ -0.00000022971 (-1.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vameon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000001573 (+8.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vameon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VON $ -0.000013028 (-38.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vameon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000022558 (-52.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vameon (VON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vameon hinnaajaloo lehte.

Mis on Vameon (VON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vameon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vameon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vameon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vameon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vameon (VON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vameon (VON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vameon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vameon hinna ennustust kohe!

Vameon (VON) tokenoomika

Vameon (VON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vameon (VON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vameon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust Vameon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VON kohalike valuutade suhtes

Vameon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vameon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vameon ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vameon kohta

Kui palju on Vameon (VON) tänapäeval väärt?
Reaalajas VON hind USD on 0.000020465 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VON/USD hind?
Praegune hind VON/USD on $ 0.000020465. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vameon turukapitalisatsioon?
VON turukapitalisatsioon on $ 5.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VON ringlev varu?
VON ringlev varu on 249.41B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VON (ATH) hind?
VON saavutab ATH hinna summas 0.000941194040872492 USD.
Mis oli kõigi aegade VON madalaim (ATL) hind?
VON nägi ATL hinda summas 0.000004946453995299 USD.
Milline on VON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VON kauplemismaht on $ 94.44K USD.
Kas VON sel aastal kõrgemale ka suundub?
VON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VON hinna ennustust.
Vameon (VON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm



August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

