VARA (VARA) tokenoomika

VARA (VARA) teave Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Ametlik veebisait: https://vara.network/ Plokiahela Explorer: https://vara.subscan.io/ Ostke VARA kohe!

VARA (VARA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VARA (VARA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.57M $ 16.57M $ 16.57M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.99B $ 3.99B $ 3.99B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.56M $ 41.56M $ 41.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003914883732515456 $ 0.003914883732515456 $ 0.003914883732515456 Praegune hind: $ 0.004156 $ 0.004156 $ 0.004156 Lisateave VARA (VARA) hinna kohta

VARA (VARA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VARA (VARA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VARA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VARA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VARA tokeni tokenoomikat, avastage VARA tokeni reaalajas hinda!

