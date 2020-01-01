TENUP (TUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TENUP (TUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TENUP (TUP) teave TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Ametlik veebisait: https://tenup.io/ Valge raamat: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Ostke TUP kohe!

TENUP (TUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TENUP (TUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 831.38K $ 831.38K $ 831.38K Koguvaru: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Ringlev varu: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Praegune hind: $ 0.00789 $ 0.00789 $ 0.00789 Lisateave TENUP (TUP) hinna kohta

TENUP (TUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TENUP (TUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TUP tokeni tokenoomikat, avastage TUP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TUP Kas olete huvitatud TENUP (TUP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TUP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TUP MEXC-ist osta!

TENUP (TUP) hinna ajalugu TUP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TUP hinna ajalugu kohe!

TUP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TUP võiks suunduda? Meie TUP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TUP tokeni hinna ennustust kohe!

