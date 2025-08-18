Rohkem infot TUP

TENUP logo

TENUP hind(TUP)

1 TUP/USD reaalajas hind:

$0.00879
-0.22%1D
USD
TENUP (TUP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:27 (UTC+8)

TENUP (TUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0075
24 h madal
$ 0.0095
24 h kõrge

$ 0.0075
$ 0.0095
$ 1.03977343275915
$ 0.00222312
-0.12%

-0.22%

+20.24%

+20.24%

TENUP (TUP) reaalajas hind on $ 0.00879. Viimase 24 tunni jooksul TUP kaubeldud madalaim $ 0.0075 ja kõrgeim $ 0.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.03977343275915 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00222312.

Lüliajalise tootluse osas on TUP muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +20.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TENUP (TUP) – turuteave

No.2154

$ 926.22K
$ 135.81K
$ 1.69M
105.37M
191,998,848.874934
191,998,848.874934
54.88%

ETH

TENUP praegune turukapitalisatsioon on $ 926.22K $ 135.81K 24 tunnise kauplemismahuga. TUP ringlev varu on 105.37M, mille koguvaru on 191998848.874934. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.

TENUP (TUP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TENUP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000194-0.22%
30 päeva$ +0.00249+39.52%
60 päeva$ +0.00199+29.26%
90 päeva$ -0.00011-1.24%
TENUP Hinnamuutus täna

Täna registreeris TUP muutuse $ -0.0000194 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TENUP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00249 (+39.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TENUP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUP $ +0.00199 (+29.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TENUP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00011 (-1.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TENUP (TUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TENUP hinnaajaloo lehte.

Mis on TENUP (TUP)

TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

TENUP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TENUP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TENUP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TENUP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TENUP hinna ennustus (USD)

Kui palju on TENUP (TUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TENUP (TUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TENUP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TENUP hinna ennustust kohe!

TENUP (TUP) tokenoomika

TENUP (TUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TENUP (TUP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TENUP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TENUP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TUP kohalike valuutade suhtes

1 TENUP(TUP)/VND
231.30885
1 TENUP(TUP)/AUD
A$0.0134487
1 TENUP(TUP)/GBP
0.0064167
1 TENUP(TUP)/EUR
0.0074715
1 TENUP(TUP)/USD
$0.00879
1 TENUP(TUP)/MYR
RM0.0370059
1 TENUP(TUP)/TRY
0.3590715
1 TENUP(TUP)/JPY
¥1.29213
1 TENUP(TUP)/ARS
ARS$11.3859507
1 TENUP(TUP)/RUB
0.7002114
1 TENUP(TUP)/INR
0.7692129
1 TENUP(TUP)/IDR
Rp141.7741737
1 TENUP(TUP)/KRW
12.2082552
1 TENUP(TUP)/PHP
0.4990962
1 TENUP(TUP)/EGP
￡E.0.4237659
1 TENUP(TUP)/BRL
R$0.047466
1 TENUP(TUP)/CAD
C$0.0121302
1 TENUP(TUP)/BDT
1.0663149
1 TENUP(TUP)/NGN
13.4609181
1 TENUP(TUP)/UAH
0.3622359
1 TENUP(TUP)/VES
Bs1.18665
1 TENUP(TUP)/CLP
$8.45598
1 TENUP(TUP)/PKR
Rs2.4879216
1 TENUP(TUP)/KZT
4.7538957
1 TENUP(TUP)/THB
฿0.2843565
1 TENUP(TUP)/TWD
NT$0.2639637
1 TENUP(TUP)/AED
د.إ0.0322593
1 TENUP(TUP)/CHF
Fr0.007032
1 TENUP(TUP)/HKD
HK$0.0687378
1 TENUP(TUP)/AMD
֏3.361296
1 TENUP(TUP)/MAD
.د.م0.0790221
1 TENUP(TUP)/MXN
$0.1644609
1 TENUP(TUP)/PLN
0.0319077
1 TENUP(TUP)/RON
лв0.0379728
1 TENUP(TUP)/SEK
kr0.0838566
1 TENUP(TUP)/BGN
лв0.0146793
1 TENUP(TUP)/HUF
Ft2.9665371
1 TENUP(TUP)/CZK
0.183711
1 TENUP(TUP)/KWD
د.ك0.00267216
1 TENUP(TUP)/ILS
0.0296223
1 TENUP(TUP)/NOK
kr0.0893064
1 TENUP(TUP)/NZD
$0.0147672

TENUP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TENUP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TENUP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TENUP kohta

Kui palju on TENUP (TUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUP hind USD on 0.00879 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUP/USD hind?
Praegune hind TUP/USD on $ 0.00879. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TENUP turukapitalisatsioon?
TUP turukapitalisatsioon on $ 926.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUP ringlev varu?
TUP ringlev varu on 105.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUP (ATH) hind?
TUP saavutab ATH hinna summas 1.03977343275915 USD.
Mis oli kõigi aegade TUP madalaim (ATL) hind?
TUP nägi ATL hinda summas 0.00222312 USD.
Milline on TUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUP kauplemismaht on $ 135.81K USD.
Kas TUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:27 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

