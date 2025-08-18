TENUP (TUP) reaalajas hind on $ 0.00879. Viimase 24 tunni jooksul TUP kaubeldud madalaim $ 0.0075 ja kõrgeim $ 0.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.03977343275915 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00222312.
Lüliajalise tootluse osas on TUP muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +20.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TENUP (TUP) – turuteave
No.2154
$ 926.22K
$ 926.22K$ 926.22K
$ 135.81K
$ 135.81K$ 135.81K
$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M
105.37M
105.37M 105.37M
191,998,848.874934
191,998,848.874934 191,998,848.874934
191,998,848.874934
191,998,848.874934 191,998,848.874934
54.88%
ETH
TENUP praegune turukapitalisatsioon on $ 926.22K$ 135.81K 24 tunnise kauplemismahuga. TUP ringlev varu on 105.37M, mille koguvaru on 191998848.874934. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.
TENUP (TUP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TENUP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000194
-0.22%
30 päeva
$ +0.00249
+39.52%
60 päeva
$ +0.00199
+29.26%
90 päeva
$ -0.00011
-1.24%
TENUP Hinnamuutus täna
Täna registreeris TUP muutuse $ -0.0000194 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TENUP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00249 (+39.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TENUP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUP $ +0.00199 (+29.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TENUP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00011 (-1.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TENUP (TUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io
TENUP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TENUP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TENUP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TENUP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TENUP hinna ennustus (USD)
Kui palju on TENUP (TUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TENUP (TUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TENUP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TENUP (TUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TENUP (TUP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TENUP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TENUP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
