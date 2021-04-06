Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alien Worlds Trilium (TLM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alien Worlds Trilium (TLM) teave Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations ("Planet DAOs") and to gain access to additional gameplay. Ametlik veebisait: https://alienworlds.io Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alien Worlds Trilium (TLM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.19M $ 28.19M $ 28.19M Koguvaru: $ 6.77B $ 6.77B $ 6.77B Ringlev varu: $ 6.06B $ 6.06B $ 6.06B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.54M $ 46.54M $ 46.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Praegune hind: $ 0.004654 $ 0.004654 $ 0.004654 Lisateave Alien Worlds Trilium (TLM) hinna kohta

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TLM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TLM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TLM tokeni tokenoomikat, avastage TLM tokeni reaalajas hinda!

Alien Worlds Trilium (TLM) hinna ajalugu TLM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

TLM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TLM võiks suunduda? Meie TLM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

