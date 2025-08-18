Alien Worlds Trilium (TLM) reaalajas hind on $ 0.005066. Viimase 24 tunni jooksul TLM kaubeldud madalaim $ 0.004954 ja kõrgeim $ 0.005156 näitab aktiivset turu volatiivsust. TLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.91971723 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003505173460773351.
Lüliajalise tootluse osas on TLM muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alien Worlds Trilium (TLM) – turuteave
$ 30.67M
$ 455.17K
$ 50.66M
6.05B
10,000,000,000
6,770,983,613.3536
60.53%
2021-04-06 00:00:00
BSC
Alien Worlds Trilium praegune turukapitalisatsioon on $ 30.67M$ 455.17K 24 tunnise kauplemismahuga. TLM ringlev varu on 6.05B, mille koguvaru on 6770983613.3536. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.66M.
Alien Worlds Trilium (TLM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Alien Worlds Trilium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005485
-1.06%
30 päeva
$ -0.000568
-10.09%
60 päeva
$ +0.00104
+25.83%
90 päeva
$ -0.000635
-11.14%
Alien Worlds Trilium Hinnamuutus täna
Täna registreeris TLM muutuse $ -0.00005485 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Alien Worlds Trilium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000568 (-10.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Alien Worlds Trilium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TLM $ +0.00104 (+25.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Alien Worlds Trilium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000635 (-11.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Alien Worlds Trilium (TLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Alien Worlds Trilium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alien Worlds Trilium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Alien Worlds Trilium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alien Worlds Trilium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Alien Worlds Trilium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Alien Worlds Trilium (TLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alien Worlds Trilium (TLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alien Worlds Trilium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Alien Worlds Trilium (TLM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Alien Worlds Trilium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alien Worlds Trilium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.