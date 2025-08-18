Rohkem infot TLM

TLM Hinnainfo

TLM Valge raamat

TLM Ametlik veebisait

TLM Tokenoomika

TLM Hinnaprognoos

TLM Ajalugu

TLM – ostujuhend

TLM-usaldusraha valuutakonverter

TLM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Alien Worlds Trilium logo

Alien Worlds Trilium hind(TLM)

1 TLM/USD reaalajas hind:

$0.005071
$0.005071$0.005071
-1.07%1D
USD
Alien Worlds Trilium (TLM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:52:22 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004954
$ 0.004954$ 0.004954
24 h madal
$ 0.005156
$ 0.005156$ 0.005156
24 h kõrge

$ 0.004954
$ 0.004954$ 0.004954

$ 0.005156
$ 0.005156$ 0.005156

$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723

$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351$ 0.003505173460773351

-1.21%

-1.06%

-2.15%

-2.15%

Alien Worlds Trilium (TLM) reaalajas hind on $ 0.005066. Viimase 24 tunni jooksul TLM kaubeldud madalaim $ 0.004954 ja kõrgeim $ 0.005156 näitab aktiivset turu volatiivsust. TLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.91971723 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003505173460773351.

Lüliajalise tootluse osas on TLM muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alien Worlds Trilium (TLM) – turuteave

No.753

$ 30.67M
$ 30.67M$ 30.67M

$ 455.17K
$ 455.17K$ 455.17K

$ 50.66M
$ 50.66M$ 50.66M

6.05B
6.05B 6.05B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,770,983,613.3536
6,770,983,613.3536 6,770,983,613.3536

60.53%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Alien Worlds Trilium praegune turukapitalisatsioon on $ 30.67M $ 455.17K 24 tunnise kauplemismahuga. TLM ringlev varu on 6.05B, mille koguvaru on 6770983613.3536. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.66M.

Alien Worlds Trilium (TLM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alien Worlds Trilium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005485-1.06%
30 päeva$ -0.000568-10.09%
60 päeva$ +0.00104+25.83%
90 päeva$ -0.000635-11.14%
Alien Worlds Trilium Hinnamuutus täna

Täna registreeris TLM muutuse $ -0.00005485 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alien Worlds Trilium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000568 (-10.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alien Worlds Trilium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TLM $ +0.00104 (+25.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alien Worlds Trilium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000635 (-11.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alien Worlds Trilium (TLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alien Worlds Trilium hinnaajaloo lehte.

Mis on Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alien Worlds Trilium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alien Worlds Trilium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alien Worlds Trilium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alien Worlds Trilium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alien Worlds Trilium (TLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alien Worlds Trilium (TLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alien Worlds Trilium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alien Worlds Trilium hinna ennustust kohe!

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alien Worlds Trilium (TLM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alien Worlds Trilium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alien Worlds Trilium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TLM kohalike valuutade suhtes

1 Alien Worlds Trilium(TLM)/VND
133.31179
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/AUD
A$0.00770032
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/GBP
0.00369818
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/EUR
0.0043061
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/USD
$0.005066
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/MYR
RM0.02132786
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/TRY
0.20664214
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/JPY
¥0.744702
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/ARS
ARS$6.57065266
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/RUB
0.40381086
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/INR
0.44332566
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/IDR
Rp81.70966598
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/KRW
7.03606608
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/PHP
0.2864823
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/EGP
￡E.0.24448516
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/BRL
R$0.0273564
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/CAD
C$0.00699108
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/BDT
0.61521504
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/NGN
7.76992684
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/UAH
0.20876986
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/VES
Bs0.68391
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/CLP
$4.883624
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/PKR
Rs1.43509648
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/KZT
2.74278306
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/THB
฿0.1636318
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/TWD
NT$0.15213198
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/AED
د.إ0.01859222
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/CHF
Fr0.0040528
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/HKD
HK$0.03961612
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/AMD
֏1.93652916
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/MAD
.د.م0.04554334
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/MXN
$0.09559542
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/PLN
0.01844024
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/RON
лв0.02188512
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/SEK
kr0.0483803
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/BGN
лв0.00846022
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/HUF
Ft1.7102816
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/CZK
0.1058794
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/KWD
د.ك0.00154513
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/ILS
0.01707242
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/NOK
kr0.05162254
1 Alien Worlds Trilium(TLM)/NZD
$0.00851088

Alien Worlds Trilium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alien Worlds Trilium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alien Worlds Trilium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alien Worlds Trilium kohta

Kui palju on Alien Worlds Trilium (TLM) tänapäeval väärt?
Reaalajas TLM hind USD on 0.005066 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TLM/USD hind?
Praegune hind TLM/USD on $ 0.005066. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alien Worlds Trilium turukapitalisatsioon?
TLM turukapitalisatsioon on $ 30.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TLM ringlev varu?
TLM ringlev varu on 6.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TLM (ATH) hind?
TLM saavutab ATH hinna summas 0.91971723 USD.
Mis oli kõigi aegade TLM madalaim (ATL) hind?
TLM nägi ATL hinda summas 0.003505173460773351 USD.
Milline on TLM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TLM kauplemismaht on $ 455.17K USD.
Kas TLM sel aastal kõrgemale ka suundub?
TLM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TLM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:52:22 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TLM/USD kalkulaator

Summa

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.005066 USD

Kauplemine: TLM

TLMUSDT
$0.005071
$0.005071$0.005071
-1.13%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu