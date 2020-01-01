Tagger (TAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tagger (TAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tagger (TAG) teave A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Ametlik veebisait: https://www.tagger.pro Valge raamat: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Ostke TAG kohe!

Tagger (TAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tagger (TAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M Koguvaru: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B Ringlev varu: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 402.06M $ 402.06M $ 402.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Praegune hind: $ 0.0009918 $ 0.0009918 $ 0.0009918 Lisateave Tagger (TAG) hinna kohta

Tagger (TAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tagger (TAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAG tokeni tokenoomikat, avastage TAG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TAG Kas olete huvitatud Tagger (TAG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TAG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TAG MEXC-ist osta!

Tagger (TAG) hinna ajalugu TAG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TAG hinna ajalugu kohe!

TAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAG võiks suunduda? Meie TAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!