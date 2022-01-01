Maple Finance (SYRUP) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Maple Finance (SYRUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Maple Finance (SYRUP) teave

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Ametlik veebisait:
https://maple.finance/
Valge raamat:
https://maplefinance.gitbook.io/maple
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Maple Finance (SYRUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 489.74M
$ 489.74M$ 489.74M
Koguvaru:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Ringlev varu:
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 492.11M
$ 492.11M$ 492.11M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.67872
$ 0.67872$ 0.67872
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.08489010973895052
$ 0.08489010973895052$ 0.08489010973895052
Praegune hind:
$ 0.41
$ 0.41$ 0.41

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SYRUP tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SYRUP tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SYRUP tokeni tokenoomikat, avastage SYRUP tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.