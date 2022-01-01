Maple Finance (SYRUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Maple Finance (SYRUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Maple Finance (SYRUP) teave Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Ametlik veebisait: https://maple.finance/ Valge raamat: https://maplefinance.gitbook.io/maple Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Ostke SYRUP kohe!

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Maple Finance (SYRUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 489.74M $ 489.74M $ 489.74M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 492.11M $ 492.11M $ 492.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Praegune hind: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Lisateave Maple Finance (SYRUP) hinna kohta

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Maple Finance (SYRUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYRUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYRUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYRUP tokeni tokenoomikat, avastage SYRUP tokeni reaalajas hinda!

Maple Finance (SYRUP) hinna ajalugu SYRUP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SYRUP hinna ajalugu kohe!

SYRUP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYRUP võiks suunduda? Meie SYRUP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYRUP tokeni hinna ennustust kohe!

