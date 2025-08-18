Rohkem infot SYRUP

1 SYRUP/USD reaalajas hind:

$0.43509
-1.99%1D
USD
Maple Finance (SYRUP) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Maple Finance (SYRUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.43298
24 h madal
$ 0.4508
24 h kõrge

$ 0.43298
$ 0.4508
$ 0.657413334753943
$ 0.08489010973895052
-0.37%

-1.99%

-14.17%

-14.17%

Maple Finance (SYRUP) reaalajas hind on $ 0.43501. Viimase 24 tunni jooksul SYRUP kaubeldud madalaim $ 0.43298 ja kõrgeim $ 0.4508 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYRUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.657413334753943 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08489010973895052.

Lüliajalise tootluse osas on SYRUP muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -14.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maple Finance (SYRUP) – turuteave

No.117

$ 519.62M
$ 251.35K
$ 522.13M
1.19B
--
1,200,275,708.54902
0.01%

ETH

Maple Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 519.62M $ 251.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SYRUP ringlev varu on 1.19B, mille koguvaru on 1200275708.54902. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Maple Finance (SYRUP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Maple Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0088341-1.99%
30 päeva$ +0.01611+3.84%
60 päeva$ -0.07819-15.24%
90 päeva$ +0.10069+30.11%
Maple Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris SYRUP muutuse $ -0.0088341 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Maple Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01611 (+3.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Maple Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYRUP $ -0.07819 (-15.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Maple Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10069 (+30.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Maple Finance (SYRUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Maple Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Maple Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SYRUP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Maple Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Maple Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Maple Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maple Finance (SYRUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maple Finance (SYRUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maple Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maple Finance hinna ennustust kohe!

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika

Maple Finance (SYRUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYRUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Maple Finance (SYRUP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Maple Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Maple Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SYRUP kohalike valuutade suhtes

1 Maple Finance(SYRUP)/VND 11,447.28815
11,447.28815
1 Maple Finance(SYRUP)/AUD A$0.6655653
A$0.6655653
1 Maple Finance(SYRUP)/GBP 0.3175573
0.3175573
1 Maple Finance(SYRUP)/EUR 0.3697585
0.3697585
1 Maple Finance(SYRUP)/USD $0.43501
$0.43501
1 Maple Finance(SYRUP)/MYR RM1.8313921
RM1.8313921
1 Maple Finance(SYRUP)/TRY 17.7701585
17.7701585
1 Maple Finance(SYRUP)/JPY ¥63.94647
¥63.94647
1 Maple Finance(SYRUP)/ARS
ARS$563.4815033
1 Maple Finance(SYRUP)/RUB 34.6441964
34.6441964
1 Maple Finance(SYRUP)/INR 38.0677251
38.0677251
1 Maple Finance(SYRUP)/IDR
Rp7,016.2893403
1 Maple Finance(SYRUP)/KRW 604.1766888
604.1766888
1 Maple Finance(SYRUP)/PHP 24.5998155
24.5998155
1 Maple Finance(SYRUP)/EGP
￡E.20.9718321
1 Maple Finance(SYRUP)/BRL R$2.349054
R$2.349054
1 Maple Finance(SYRUP)/CAD C$0.6003138
C$0.6003138
1 Maple Finance(SYRUP)/BDT 52.8276144
52.8276144
1 Maple Finance(SYRUP)/NGN 667.1922374
667.1922374
1 Maple Finance(SYRUP)/UAH 17.9267621
17.9267621
1 Maple Finance(SYRUP)/VES Bs58.72635
Bs58.72635
1 Maple Finance(SYRUP)/CLP $419.34964
$419.34964
1 Maple Finance(SYRUP)/PKR
Rs123.2296328
1 Maple Finance(SYRUP)/KZT 235.5187641
235.5187641
1 Maple Finance(SYRUP)/THB ฿14.0769236
฿14.0769236
1 Maple Finance(SYRUP)/TWD
NT$13.0633503
1 Maple Finance(SYRUP)/AED د.إ1.5964867
د.إ1.5964867
1 Maple Finance(SYRUP)/CHF Fr0.348008
Fr0.348008
1 Maple Finance(SYRUP)/HKD HK$3.4017782
HK$3.4017782
1 Maple Finance(SYRUP)/AMD ֏166.2869226
֏166.2869226
1 Maple Finance(SYRUP)/MAD
.د.م3.9107399
1 Maple Finance(SYRUP)/MXN $8.1477373
$8.1477373
1 Maple Finance(SYRUP)/PLN 1.5790863
1.5790863
1 Maple Finance(SYRUP)/RON лв1.8792432
лв1.8792432
1 Maple Finance(SYRUP)/SEK kr4.1499954
kr4.1499954
1 Maple Finance(SYRUP)/BGN лв0.7264667
лв0.7264667
1 Maple Finance(SYRUP)/HUF
Ft146.7636738
1 Maple Finance(SYRUP)/CZK 9.0960591
9.0960591
1 Maple Finance(SYRUP)/KWD
د.ك0.13267805
1 Maple Finance(SYRUP)/ILS 1.4659837
1.4659837
1 Maple Finance(SYRUP)/NOK kr4.4197016
kr4.4197016
1 Maple Finance(SYRUP)/NZD $0.7308168
$0.7308168

Maple Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Maple Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Maple Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maple Finance kohta

Kui palju on Maple Finance (SYRUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYRUP hind USD on 0.43501 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYRUP/USD hind?
Praegune hind SYRUP/USD on $ 0.43501. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maple Finance turukapitalisatsioon?
SYRUP turukapitalisatsioon on $ 519.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYRUP ringlev varu?
SYRUP ringlev varu on 1.19B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYRUP (ATH) hind?
SYRUP saavutab ATH hinna summas 0.657413334753943 USD.
Mis oli kõigi aegade SYRUP madalaim (ATL) hind?
SYRUP nägi ATL hinda summas 0.08489010973895052 USD.
Milline on SYRUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYRUP kauplemismaht on $ 251.35K USD.
Kas SYRUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYRUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYRUP hinna ennustust.
Maple Finance (SYRUP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

