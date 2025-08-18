Maple Finance (SYRUP) reaalajas hind on $ 0.43501. Viimase 24 tunni jooksul SYRUP kaubeldud madalaim $ 0.43298 ja kõrgeim $ 0.4508 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYRUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.657413334753943 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08489010973895052.
Lüliajalise tootluse osas on SYRUP muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -14.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Maple Finance (SYRUP) – turuteave
Maple Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 519.62M$ 251.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SYRUP ringlev varu on 1.19B, mille koguvaru on 1200275708.54902. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Maple Finance (SYRUP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Maple Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0088341
-1.99%
30 päeva
$ +0.01611
+3.84%
60 päeva
$ -0.07819
-15.24%
90 päeva
$ +0.10069
+30.11%
Maple Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris SYRUP muutuse $ -0.0088341 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Maple Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01611 (+3.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Maple Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYRUP $ -0.07819 (-15.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Maple Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10069 (+30.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Maple Finance (SYRUP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.
Maple Finance hinna ennustus (USD)
Maple Finance (SYRUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
