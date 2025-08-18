Mis on Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maple Finance kohta Kui palju on Maple Finance (SYRUP) tänapäeval väärt? Reaalajas SYRUP hind USD on 0.43501 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SYRUP/USD hind? $ 0.43501 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SYRUP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maple Finance turukapitalisatsioon? SYRUP turukapitalisatsioon on $ 519.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SYRUP ringlev varu? SYRUP ringlev varu on 1.19B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYRUP (ATH) hind? SYRUP saavutab ATH hinna summas 0.657413334753943 USD . Mis oli kõigi aegade SYRUP madalaim (ATL) hind? SYRUP nägi ATL hinda summas 0.08489010973895052 USD . Milline on SYRUP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SYRUP kauplemismaht on $ 251.35K USD . Kas SYRUP sel aastal kõrgemale ka suundub? SYRUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYRUP hinna ennustust

