Solama (SOLAMA) reaalajas hind on $ 0.00452. Viimase 24 tunni jooksul SOLAMA kaubeldud madalaim $ 0.00439 ja kõrgeim $ 0.00474 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLAMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1486368970637449 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000005565803546526.
Lüliajalise tootluse osas on SOLAMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.37% 24 tunni vältel +3.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solama (SOLAMA) – turuteave
Solama praegune turukapitalisatsioon on $ 2.96M$ 3.39K 24 tunnise kauplemismahuga. SOLAMA ringlev varu on 653.87M, mille koguvaru on 676584793.32. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.06M.
Solama (SOLAMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Solama tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001097
-2.37%
30 päeva
$ -0.00174
-27.80%
60 päeva
$ -0.00014
-3.01%
90 päeva
$ -0.00014
-3.01%
Solama Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOLAMA muutuse $ -0.0001097 (-2.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Solama 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00174 (-27.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Solama 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLAMA $ -0.00014 (-3.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Solama 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00014 (-3.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.
Solama hinna ennustus (USD)
Kui palju on Solama (SOLAMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solama (SOLAMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Solama (SOLAMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLAMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
