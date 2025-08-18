Rohkem infot SOLAMA

SOLAMA Hinnainfo

SOLAMA Valge raamat

SOLAMA Ametlik veebisait

SOLAMA Tokenoomika

SOLAMA Hinnaprognoos

SOLAMA Ajalugu

SOLAMA – ostujuhend

SOLAMA-usaldusraha valuutakonverter

SOLAMA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Solama logo

Solama hind(SOLAMA)

1 SOLAMA/USD reaalajas hind:

$0.00452
$0.00452$0.00452
-2.37%1D
USD
Solama (SOLAMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:06:15 (UTC+8)

Solama (SOLAMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00439
$ 0.00439$ 0.00439
24 h madal
$ 0.00474
$ 0.00474$ 0.00474
24 h kõrge

$ 0.00439
$ 0.00439$ 0.00439

$ 0.00474
$ 0.00474$ 0.00474

$ 0.1486368970637449
$ 0.1486368970637449$ 0.1486368970637449

$ 0.000005565803546526
$ 0.000005565803546526$ 0.000005565803546526

0.00%

-2.37%

+3.90%

+3.90%

Solama (SOLAMA) reaalajas hind on $ 0.00452. Viimase 24 tunni jooksul SOLAMA kaubeldud madalaim $ 0.00439 ja kõrgeim $ 0.00474 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLAMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1486368970637449 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000005565803546526.

Lüliajalise tootluse osas on SOLAMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.37% 24 tunni vältel +3.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solama (SOLAMA) – turuteave

No.1708

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

$ 3.39K
$ 3.39K$ 3.39K

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

653.87M
653.87M 653.87M

676,584,793.32
676,584,793.32 676,584,793.32

676,584,793.32
676,584,793.32 676,584,793.32

96.64%

SOL

Solama praegune turukapitalisatsioon on $ 2.96M $ 3.39K 24 tunnise kauplemismahuga. SOLAMA ringlev varu on 653.87M, mille koguvaru on 676584793.32. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.06M.

Solama (SOLAMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solama tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001097-2.37%
30 päeva$ -0.00174-27.80%
60 päeva$ -0.00014-3.01%
90 päeva$ -0.00014-3.01%
Solama Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOLAMA muutuse $ -0.0001097 (-2.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solama 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00174 (-27.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solama 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLAMA $ -0.00014 (-3.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solama 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00014 (-3.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solama (SOLAMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Solama hinnaajaloo lehte.

Mis on Solama (SOLAMA)

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

Solama on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solama investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOLAMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solama kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solama ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solama hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solama (SOLAMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solama (SOLAMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solama hinna ennustust kohe!

Solama (SOLAMA) tokenoomika

Solama (SOLAMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLAMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solama (SOLAMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solama osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solama osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOLAMA kohalike valuutade suhtes

1 Solama(SOLAMA)/VND
118.9438
1 Solama(SOLAMA)/AUD
A$0.0068704
1 Solama(SOLAMA)/GBP
0.0032996
1 Solama(SOLAMA)/EUR
0.003842
1 Solama(SOLAMA)/USD
$0.00452
1 Solama(SOLAMA)/MYR
RM0.0190292
1 Solama(SOLAMA)/TRY
0.1843708
1 Solama(SOLAMA)/JPY
¥0.66444
1 Solama(SOLAMA)/ARS
ARS$5.8624852
1 Solama(SOLAMA)/RUB
0.3602892
1 Solama(SOLAMA)/INR
0.3955452
1 Solama(SOLAMA)/IDR
Rp72.9032156
1 Solama(SOLAMA)/KRW
6.2777376
1 Solama(SOLAMA)/PHP
0.255606
1 Solama(SOLAMA)/EGP
￡E.0.2181352
1 Solama(SOLAMA)/BRL
R$0.024408
1 Solama(SOLAMA)/CAD
C$0.0062376
1 Solama(SOLAMA)/BDT
0.5489088
1 Solama(SOLAMA)/NGN
6.9325048
1 Solama(SOLAMA)/UAH
0.1862692
1 Solama(SOLAMA)/VES
Bs0.6102
1 Solama(SOLAMA)/CLP
$4.35728
1 Solama(SOLAMA)/PKR
Rs1.2804256
1 Solama(SOLAMA)/KZT
2.4471732
1 Solama(SOLAMA)/THB
฿0.1464028
1 Solama(SOLAMA)/TWD
NT$0.1357356
1 Solama(SOLAMA)/AED
د.إ0.0165884
1 Solama(SOLAMA)/CHF
Fr0.003616
1 Solama(SOLAMA)/HKD
HK$0.0353464
1 Solama(SOLAMA)/AMD
֏1.7278152
1 Solama(SOLAMA)/MAD
.د.م0.0406348
1 Solama(SOLAMA)/MXN
$0.0852924
1 Solama(SOLAMA)/PLN
0.0164528
1 Solama(SOLAMA)/RON
лв0.0195264
1 Solama(SOLAMA)/SEK
kr0.043166
1 Solama(SOLAMA)/BGN
лв0.0075484
1 Solama(SOLAMA)/HUF
Ft1.525952
1 Solama(SOLAMA)/CZK
0.094468
1 Solama(SOLAMA)/KWD
د.ك0.0013786
1 Solama(SOLAMA)/ILS
0.0152324
1 Solama(SOLAMA)/NOK
kr0.0460588
1 Solama(SOLAMA)/NZD
$0.0075936

Solama ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solama võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Solama ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solama kohta

Kui palju on Solama (SOLAMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLAMA hind USD on 0.00452 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLAMA/USD hind?
Praegune hind SOLAMA/USD on $ 0.00452. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solama turukapitalisatsioon?
SOLAMA turukapitalisatsioon on $ 2.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLAMA ringlev varu?
SOLAMA ringlev varu on 653.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLAMA (ATH) hind?
SOLAMA saavutab ATH hinna summas 0.1486368970637449 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLAMA madalaim (ATL) hind?
SOLAMA nägi ATL hinda summas 0.000005565803546526 USD.
Milline on SOLAMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLAMA kauplemismaht on $ 3.39K USD.
Kas SOLAMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLAMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLAMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:06:15 (UTC+8)

Solama (SOLAMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SOLAMA/USD kalkulaator

Summa

SOLAMA
SOLAMA
USD
USD

1 SOLAMA = 0.00451 USD

Kauplemine: SOLAMA

SOLAMAUSDT
$0.00452
$0.00452$0.00452
-2.37%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu