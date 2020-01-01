SLF (SLF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SLF (SLF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SLF (SLF) teave Ametlik veebisait: https://selfchain.xyz/ Plokiahela Explorer: https://explorer.selfchain.xyz/selfchain Ostke SLF kohe!

SLF (SLF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SLF (SLF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M Koguvaru: $ 336.00M $ 336.00M $ 336.00M Ringlev varu: $ 167.00M $ 167.00M $ 167.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.06M $ 19.06M $ 19.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9433 $ 0.9433 $ 0.9433 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05486351663618267 $ 0.05486351663618267 $ 0.05486351663618267 Praegune hind: $ 0.05672 $ 0.05672 $ 0.05672 Lisateave SLF (SLF) hinna kohta

SLF (SLF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SLF (SLF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLF tokeni tokenoomikat, avastage SLF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SLF Kas olete huvitatud SLF (SLF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SLF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SLF MEXC-ist osta!

SLF (SLF) hinna ajalugu SLF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SLF hinna ajalugu kohe!

SLF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLF võiks suunduda? Meie SLF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLF tokeni hinna ennustust kohe!

