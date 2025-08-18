Rohkem infot SLF

SLF hind(SLF)

1 SLF/USD reaalajas hind:

$0.06264
$0.06264
-1.12%1D
USD
SLF (SLF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:55 (UTC+8)

SLF (SLF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06218
$ 0.06218
24 h madal
$ 0.06384
$ 0.06384
24 h kõrge

$ 0.06218
$ 0.06218

$ 0.06384
$ 0.06384

$ 0.8328356265334455
$ 0.8328356265334455

$ 0.061553774373197666
$ 0.061553774373197666

+0.15%

-1.11%

-9.78%

-9.78%

SLF (SLF) reaalajas hind on $ 0.06265. Viimase 24 tunni jooksul SLF kaubeldud madalaim $ 0.06218 ja kõrgeim $ 0.06384 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8328356265334455 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.061553774373197666.

Lüliajalise tootluse osas on SLF muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -9.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SLF (SLF) – turuteave

No.1127

$ 10.46M
$ 10.46M

$ 278.64K
$ 278.64K

$ 21.05M
$ 21.05M

167.00M
167.00M

336,000,000
336,000,000

SLF

SLF praegune turukapitalisatsioon on $ 10.46M $ 278.64K 24 tunnise kauplemismahuga. SLF ringlev varu on 167.00M, mille koguvaru on 336000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SLF (SLF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SLF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007095-1.11%
30 päeva$ -0.00865-12.14%
60 päeva$ -0.06545-51.10%
90 päeva$ -0.14215-69.41%
SLF Hinnamuutus täna

Täna registreeris SLF muutuse $ -0.0007095 (-1.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SLF 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00865 (-12.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SLF 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLF $ -0.06545 (-51.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SLF 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.14215 (-69.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SLF (SLF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SLF hinnaajaloo lehte.

Mis on SLF (SLF)

SLF on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SLF investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SLF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SLF kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SLF ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SLF hinna ennustus (USD)

Kui palju on SLF (SLF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SLF (SLF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SLF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SLF hinna ennustust kohe!

SLF (SLF) tokenoomika

SLF (SLF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SLF (SLF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SLF osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SLF osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SLF kohalike valuutade suhtes

1 SLF(SLF)/VND
1,648.63475
1 SLF(SLF)/AUD
A$0.0958545
1 SLF(SLF)/GBP
0.0457345
1 SLF(SLF)/EUR
0.0532525
1 SLF(SLF)/USD
$0.06265
1 SLF(SLF)/MYR
RM0.2637565
1 SLF(SLF)/TRY
2.5592525
1 SLF(SLF)/JPY
¥9.20955
1 SLF(SLF)/ARS
ARS$81.1524245
1 SLF(SLF)/RUB
4.989446
1 SLF(SLF)/INR
5.4825015
1 SLF(SLF)/IDR
Rp1,010.4837295
1 SLF(SLF)/KRW
87.013332
1 SLF(SLF)/PHP
3.5428575
1 SLF(SLF)/EGP
￡E.3.0203565
1 SLF(SLF)/BRL
R$0.33831
1 SLF(SLF)/CAD
C$0.086457
1 SLF(SLF)/BDT
7.608216
1 SLF(SLF)/NGN
96.088811
1 SLF(SLF)/UAH
2.5818065
1 SLF(SLF)/VES
Bs8.45775
1 SLF(SLF)/CLP
$60.3946
1 SLF(SLF)/PKR
Rs17.747492
1 SLF(SLF)/KZT
33.9193365
1 SLF(SLF)/THB
฿2.027354
1 SLF(SLF)/TWD
NT$1.8813795
1 SLF(SLF)/AED
د.إ0.2299255
1 SLF(SLF)/CHF
Fr0.05012
1 SLF(SLF)/HKD
HK$0.489923
1 SLF(SLF)/AMD
֏23.948589
1 SLF(SLF)/MAD
.د.م0.5632235
1 SLF(SLF)/MXN
$1.1734345
1 SLF(SLF)/PLN
0.2274195
1 SLF(SLF)/RON
лв0.270648
1 SLF(SLF)/SEK
kr0.597681
1 SLF(SLF)/BGN
лв0.1046255
1 SLF(SLF)/HUF
Ft21.136857
1 SLF(SLF)/CZK
1.3100115
1 SLF(SLF)/KWD
د.ك0.01910825
1 SLF(SLF)/ILS
0.2111305
1 SLF(SLF)/NOK
kr0.636524
1 SLF(SLF)/NZD
$0.105252

SLF ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SLF võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SLF ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SLF kohta

Kui palju on SLF (SLF) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLF hind USD on 0.06265 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLF/USD hind?
Praegune hind SLF/USD on $ 0.06265. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SLF turukapitalisatsioon?
SLF turukapitalisatsioon on $ 10.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLF ringlev varu?
SLF ringlev varu on 167.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLF (ATH) hind?
SLF saavutab ATH hinna summas 0.8328356265334455 USD.
Mis oli kõigi aegade SLF madalaim (ATL) hind?
SLF nägi ATL hinda summas 0.061553774373197666 USD.
Milline on SLF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLF kauplemismaht on $ 278.64K USD.
Kas SLF sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLF hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:55 (UTC+8)

SLF (SLF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SLF = 0.06265 USD

