Shardeum (SHM) teave Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike. Ametlik veebisait: https://shardeum.org/ Valge raamat: https://docs.shardeum.org/ Plokiahela Explorer: http://explorer.shardeum.org/ Ostke SHM kohe!

Shardeum (SHM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shardeum (SHM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Koguvaru: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M Ringlev varu: $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06274299646370796 $ 0.06274299646370796 $ 0.06274299646370796 Praegune hind: $ 0.0628 $ 0.0628 $ 0.0628 Lisateave Shardeum (SHM) hinna kohta

Shardeum (SHM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shardeum (SHM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHM tokeni tokenoomikat, avastage SHM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHM Kas olete huvitatud Shardeum (SHM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHM MEXC-ist osta!

Shardeum (SHM) hinna ajalugu SHM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHM hinna ajalugu kohe!

SHM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHM võiks suunduda? Meie SHM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHM tokeni hinna ennustust kohe!

