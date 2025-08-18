Mis on Shardeum (SHM)

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

Shardeum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shardeum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SHM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shardeum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shardeum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shardeum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shardeum (SHM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shardeum (SHM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shardeum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shardeum hinna ennustust kohe!

Shardeum (SHM) tokenoomika

Shardeum (SHM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shardeum (SHM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shardeum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shardeum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shardeum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shardeum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shardeum kohta Kui palju on Shardeum (SHM) tänapäeval väärt? Reaalajas SHM hind USD on 0.06799 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHM/USD hind? $ 0.06799 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shardeum turukapitalisatsioon? SHM turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHM ringlev varu? SHM ringlev varu on 19.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHM (ATH) hind? SHM saavutab ATH hinna summas 0.37077700604365577 USD . Mis oli kõigi aegade SHM madalaim (ATL) hind? SHM nägi ATL hinda summas 0.06444058301916242 USD . Milline on SHM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHM kauplemismaht on $ 79.67K USD . Kas SHM sel aastal kõrgemale ka suundub? SHM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHM hinna ennustust

Shardeum (SHM) Olulised valdkonna uudised

