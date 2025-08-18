Shardeum (SHM) reaalajas hind on $ 0.06799. Viimase 24 tunni jooksul SHM kaubeldud madalaim $ 0.06725 ja kõrgeim $ 0.07276 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.37077700604365577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06444058301916242.
Lüliajalise tootluse osas on SHM muutunud -1.71% viimase tunni jooksul, -4.80% 24 tunni vältel -29.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shardeum (SHM) – turuteave
No.1990
$ 1.32M
$ 1.32M
$ 79.67K
$ 79.67K
$ 16.93M
$ 16.93M
19.38M
19.38M
249,000,000
249,000,000
SHARDEUM
Shardeum praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M$ 79.67K 24 tunnise kauplemismahuga. SHM ringlev varu on 19.38M, mille koguvaru on 249000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Shardeum (SHM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Shardeum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0034281
-4.80%
30 päeva
$ -0.02688
-28.34%
60 päeva
$ -0.04682
-40.79%
90 päeva
$ -0.04181
-38.08%
Shardeum Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHM muutuse $ -0.0034281 (-4.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Shardeum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02688 (-28.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Shardeum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHM $ -0.04682 (-40.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Shardeum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04181 (-38.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Shardeum (SHM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.
