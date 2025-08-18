Rohkem infot SHM

Shardeum hind(SHM)

1 SHM/USD reaalajas hind:

$0.06799
$0.06799$0.06799
-4.80%1D
USD
Shardeum (SHM) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:04:53 (UTC+8)

Shardeum (SHM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06725
$ 0.06725$ 0.06725
24 h madal
$ 0.07276
$ 0.07276$ 0.07276
24 h kõrge

$ 0.06725
$ 0.06725$ 0.06725

$ 0.07276
$ 0.07276$ 0.07276

$ 0.37077700604365577
$ 0.37077700604365577$ 0.37077700604365577

$ 0.06444058301916242
$ 0.06444058301916242$ 0.06444058301916242

-1.71%

-4.80%

-29.15%

-29.15%

Shardeum (SHM) reaalajas hind on $ 0.06799. Viimase 24 tunni jooksul SHM kaubeldud madalaim $ 0.06725 ja kõrgeim $ 0.07276 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.37077700604365577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06444058301916242.

Lüliajalise tootluse osas on SHM muutunud -1.71% viimase tunni jooksul, -4.80% 24 tunni vältel -29.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shardeum (SHM) – turuteave

No.1990

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 79.67K
$ 79.67K$ 79.67K

$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M

19.38M
19.38M 19.38M

249,000,000
249,000,000 249,000,000

SHARDEUM

Shardeum praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M $ 79.67K 24 tunnise kauplemismahuga. SHM ringlev varu on 19.38M, mille koguvaru on 249000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Shardeum (SHM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shardeum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0034281-4.80%
30 päeva$ -0.02688-28.34%
60 päeva$ -0.04682-40.79%
90 päeva$ -0.04181-38.08%
Shardeum Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHM muutuse $ -0.0034281 (-4.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shardeum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02688 (-28.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shardeum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHM $ -0.04682 (-40.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shardeum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04181 (-38.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shardeum (SHM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shardeum hinnaajaloo lehte.

Mis on Shardeum (SHM)

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

Shardeum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shardeum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shardeum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shardeum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shardeum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shardeum (SHM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shardeum (SHM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shardeum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shardeum hinna ennustust kohe!

Shardeum (SHM) tokenoomika

Shardeum (SHM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shardeum (SHM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shardeum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shardeum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHM kohalike valuutade suhtes

1 Shardeum(SHM)/VND
1,789.15685
1 Shardeum(SHM)/AUD
A$0.1033448
1 Shardeum(SHM)/GBP
0.0496327
1 Shardeum(SHM)/EUR
0.0577915
1 Shardeum(SHM)/USD
$0.06799
1 Shardeum(SHM)/MYR
RM0.2862379
1 Shardeum(SHM)/TRY
2.7733121
1 Shardeum(SHM)/JPY
¥9.99453
1 Shardeum(SHM)/ARS
ARS$88.1837099
1 Shardeum(SHM)/RUB
5.4194829
1 Shardeum(SHM)/INR
5.9498049
1 Shardeum(SHM)/IDR
Rp1,096.6127497
1 Shardeum(SHM)/KRW
94.4299512
1 Shardeum(SHM)/PHP
3.8448345
1 Shardeum(SHM)/EGP
￡E.3.2811974
1 Shardeum(SHM)/BRL
R$0.367146
1 Shardeum(SHM)/CAD
C$0.0938262
1 Shardeum(SHM)/BDT
8.2567056
1 Shardeum(SHM)/NGN
104.2789826
1 Shardeum(SHM)/UAH
2.8018679
1 Shardeum(SHM)/VES
Bs9.17865
1 Shardeum(SHM)/CLP
$65.54236
1 Shardeum(SHM)/PKR
Rs19.2602072
1 Shardeum(SHM)/KZT
36.8104659
1 Shardeum(SHM)/THB
฿2.2021961
1 Shardeum(SHM)/TWD
NT$2.0417397
1 Shardeum(SHM)/AED
د.إ0.2495233
1 Shardeum(SHM)/CHF
Fr0.054392
1 Shardeum(SHM)/HKD
HK$0.5316818
1 Shardeum(SHM)/AMD
֏25.9898574
1 Shardeum(SHM)/MAD
.د.م0.6112301
1 Shardeum(SHM)/MXN
$1.2829713
1 Shardeum(SHM)/PLN
0.2474836
1 Shardeum(SHM)/RON
лв0.2937168
1 Shardeum(SHM)/SEK
kr0.6493045
1 Shardeum(SHM)/BGN
лв0.1135433
1 Shardeum(SHM)/HUF
Ft22.953424
1 Shardeum(SHM)/CZK
1.420991
1 Shardeum(SHM)/KWD
د.ك0.02073695
1 Shardeum(SHM)/ILS
0.2291263
1 Shardeum(SHM)/NOK
kr0.6928181
1 Shardeum(SHM)/NZD
$0.1142232

Shardeum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shardeum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Shardeum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shardeum kohta

Kui palju on Shardeum (SHM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHM hind USD on 0.06799 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHM/USD hind?
Praegune hind SHM/USD on $ 0.06799. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shardeum turukapitalisatsioon?
SHM turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHM ringlev varu?
SHM ringlev varu on 19.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHM (ATH) hind?
SHM saavutab ATH hinna summas 0.37077700604365577 USD.
Mis oli kõigi aegade SHM madalaim (ATL) hind?
SHM nägi ATL hinda summas 0.06444058301916242 USD.
Milline on SHM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHM kauplemismaht on $ 79.67K USD.
Kas SHM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHM hinna ennustust.
Shardeum (SHM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

