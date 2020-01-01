BitShiba (SHIBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitShiba (SHIBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitShiba (SHIBA) teave BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. Ametlik veebisait: https://bitshiba.io/ Valge raamat: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7 Ostke SHIBA kohe!

BitShiba (SHIBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitShiba (SHIBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 594.00K $ 594.00K $ 594.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 Praegune hind: $ 0.000000000594 $ 0.000000000594 $ 0.000000000594 Lisateave BitShiba (SHIBA) hinna kohta

BitShiba (SHIBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitShiba (SHIBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIBA tokeni tokenoomikat, avastage SHIBA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHIBA Kas olete huvitatud BitShiba (SHIBA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHIBA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHIBA MEXC-ist osta!

BitShiba (SHIBA) hinna ajalugu SHIBA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHIBA hinna ajalugu kohe!

SHIBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIBA võiks suunduda? Meie SHIBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIBA tokeni hinna ennustust kohe!

