BitShiba (SHIBA) reaalajas hind on $ 0.000000000681. Viimase 24 tunni jooksul SHIBA kaubeldud madalaim $ 0.000000000644 ja kõrgeim $ 0.000000000692 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000389752386234 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000337922519.
Lüliajalise tootluse osas on SHIBA muutunud +1.18% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BitShiba (SHIBA) – turuteave
BitShiba praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SHIBA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 681.00K.
BitShiba (SHIBA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BitShiba tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000000397
-0.58%
30 päeva
$ -0.000000000008
-1.17%
60 päeva
$ +0.000000000096
+16.41%
90 päeva
$ +0.00000000007
+11.45%
BitShiba Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHIBA muutuse $ -0.00000000000397 (-0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BitShiba 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000000008 (-1.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BitShiba 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIBA $ +0.000000000096 (+16.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BitShiba 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000000007 (+11.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.
BitShiba hinna ennustus (USD)
Kui palju on BitShiba (SHIBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitShiba (SHIBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitShiba nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BitShiba (SHIBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
