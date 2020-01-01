SEDA (SEDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SEDA (SEDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SEDA (SEDA) teave SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. Ametlik veebisait: https://www.seda.xyz/ Valge raamat: https://docs.seda.xyz/seda-network Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 Ostke SEDA kohe!

SEDA (SEDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SEDA (SEDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.20M $ 64.20M $ 64.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 Praegune hind: $ 0.0636 $ 0.0636 $ 0.0636 Lisateave SEDA (SEDA) hinna kohta

SEDA (SEDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SEDA (SEDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEDA tokeni tokenoomikat, avastage SEDA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SEDA Kas olete huvitatud SEDA (SEDA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SEDA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SEDA MEXC-ist osta!

SEDA (SEDA) hinna ajalugu SEDA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SEDA hinna ajalugu kohe!

SEDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEDA võiks suunduda? Meie SEDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEDA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!