SmarDex (SDEX) teave SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Ametlik veebisait: https://smardex.io Valge raamat: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Ostke SDEX kohe!

SmarDex (SDEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SmarDex (SDEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.93M $ 42.93M $ 42.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Praegune hind: $ 0.004293 $ 0.004293 $ 0.004293 Lisateave SmarDex (SDEX) hinna kohta

SmarDex (SDEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SmarDex (SDEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SDEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SDEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SDEX tokeni tokenoomikat, avastage SDEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SDEX Kas olete huvitatud SmarDex (SDEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SDEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SDEX MEXC-ist osta!

SmarDex (SDEX) hinna ajalugu SDEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SDEX hinna ajalugu kohe!

SDEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SDEX võiks suunduda? Meie SDEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SDEX tokeni hinna ennustust kohe!

