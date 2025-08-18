Rohkem infot SDEX

SmarDex hind(SDEX)

$0.00454
-0.02%1D
SmarDex (SDEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:44:20 (UTC+8)

SmarDex (SDEX) hinna teave (USD)

$ 0.004432
24 h madal
$ 0.004543
$ 0.004432
$ 0.004543
$ 0.026128646698240266
$ 0.002610586990749239
+0.02%

-0.02%

-3.47%

-3.47%

SmarDex (SDEX) reaalajas hind on $ 0.00454. Viimase 24 tunni jooksul SDEX kaubeldud madalaim $ 0.004432 ja kõrgeim $ 0.004543 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.026128646698240266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002610586990749239.

Lüliajalise tootluse osas on SDEX muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -3.47% viimase 7 päeva jooksul.

SmarDex (SDEX) – turuteave

$ 41.96M
$ 197.09K
$ 45.40M
9.24B
10,000,000,000
10,000,000,000
92.41%

SmarDex praegune turukapitalisatsioon on $ 41.96M $ 197.09K 24 tunnise kauplemismahuga. SDEX ringlev varu on 9.24B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.40M.

SmarDex (SDEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SmarDex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000091-0.02%
30 päeva$ -0.000071-1.54%
60 päeva$ -0.000201-4.24%
90 päeva$ -0.001095-19.44%
SmarDex Hinnamuutus täna

Täna registreeris SDEX muutuse $ -0.00000091 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SmarDex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000071 (-1.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SmarDex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SDEX $ -0.000201 (-4.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SmarDex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001095 (-19.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on SmarDex (SDEX)

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

SmarDex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SmarDex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida SDEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SmarDex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SmarDex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SmarDex hinna ennustus (USD)

SmarDex (SDEX) tokenoomika

SmarDex (SDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SmarDex (SDEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SmarDex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SmarDex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SDEX kohalike valuutade suhtes

1 SmarDex(SDEX)/VND
119.4701
1 SmarDex(SDEX)/AUD
A$0.0069008
1 SmarDex(SDEX)/GBP
0.0033142
1 SmarDex(SDEX)/EUR
0.003859
1 SmarDex(SDEX)/USD
$0.00454
1 SmarDex(SDEX)/MYR
RM0.0191134
1 SmarDex(SDEX)/TRY
0.1851866
1 SmarDex(SDEX)/JPY
¥0.66738
1 SmarDex(SDEX)/ARS
ARS$5.8884254
1 SmarDex(SDEX)/RUB
0.3618834
1 SmarDex(SDEX)/INR
0.3972954
1 SmarDex(SDEX)/IDR
Rp73.2257962
1 SmarDex(SDEX)/KRW
6.3055152
1 SmarDex(SDEX)/PHP
0.256737
1 SmarDex(SDEX)/EGP
￡E.0.2191004
1 SmarDex(SDEX)/BRL
R$0.024516
1 SmarDex(SDEX)/CAD
C$0.0062652
1 SmarDex(SDEX)/BDT
0.5513376
1 SmarDex(SDEX)/NGN
6.9631796
1 SmarDex(SDEX)/UAH
0.1870934
1 SmarDex(SDEX)/VES
Bs0.6129
1 SmarDex(SDEX)/CLP
$4.37656
1 SmarDex(SDEX)/PKR
Rs1.2860912
1 SmarDex(SDEX)/KZT
2.4580014
1 SmarDex(SDEX)/THB
฿0.146642
1 SmarDex(SDEX)/TWD
NT$0.1363362
1 SmarDex(SDEX)/AED
د.إ0.0166618
1 SmarDex(SDEX)/CHF
Fr0.003632
1 SmarDex(SDEX)/HKD
HK$0.0355028
1 SmarDex(SDEX)/AMD
֏1.7354604
1 SmarDex(SDEX)/MAD
.د.م0.0408146
1 SmarDex(SDEX)/MXN
$0.0856698
1 SmarDex(SDEX)/PLN
0.0165256
1 SmarDex(SDEX)/RON
лв0.0196128
1 SmarDex(SDEX)/SEK
kr0.043357
1 SmarDex(SDEX)/BGN
лв0.0075818
1 SmarDex(SDEX)/HUF
Ft1.532704
1 SmarDex(SDEX)/CZK
0.094886
1 SmarDex(SDEX)/KWD
د.ك0.0013847
1 SmarDex(SDEX)/ILS
0.0152998
1 SmarDex(SDEX)/NOK
kr0.0462626
1 SmarDex(SDEX)/NZD
$0.0076272

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SmarDex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SmarDex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SmarDex kohta

Kui palju on SmarDex (SDEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SDEX hind USD on 0.00454 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SDEX/USD hind?
Praegune hind SDEX/USD on $ 0.00454. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SmarDex turukapitalisatsioon?
SDEX turukapitalisatsioon on $ 41.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SDEX ringlev varu?
SDEX ringlev varu on 9.24B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDEX (ATH) hind?
SDEX saavutab ATH hinna summas 0.026128646698240266 USD.
Mis oli kõigi aegade SDEX madalaim (ATL) hind?
SDEX nägi ATL hinda summas 0.002610586990749239 USD.
Milline on SDEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SDEX kauplemismaht on $ 197.09K USD.
Kas SDEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SDEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDEX hinna ennustust.
SmarDex (SDEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

