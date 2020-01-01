Scroll (SCR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Scroll (SCR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Scroll (SCR) teave Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. Ametlik veebisait: https://scroll.io/ Valge raamat: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b Ostke SCR kohe!

Scroll (SCR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Scroll (SCR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.45M $ 67.45M $ 67.45M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 355.00M $ 355.00M $ 355.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 Praegune hind: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Lisateave Scroll (SCR) hinna kohta

Scroll (SCR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Scroll (SCR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCR tokeni tokenoomikat, avastage SCR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCR Kas olete huvitatud Scroll (SCR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCR MEXC-ist osta!

Scroll (SCR) hinna ajalugu SCR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCR hinna ajalugu kohe!

SCR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCR võiks suunduda? Meie SCR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!