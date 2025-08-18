Rohkem infot SCR

Scroll (SCR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:17 (UTC+8)

Scroll (SCR) hinna teave (USD)

Scroll (SCR) reaalajas hind on $ 0.411. Viimase 24 tunni jooksul SCR kaubeldud madalaim $ 0.3799 ja kõrgeim $ 0.4184 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4486612282516773 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.20737186586456552.

Lüliajalise tootluse osas on SCR muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, +4.37% 24 tunni vältel +22.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Scroll (SCR) – turuteave

No.459

$ 78.09M
$ 78.09M$ 78.09M

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 411.00M
$ 411.00M$ 411.00M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SCROLL

Scroll praegune turukapitalisatsioon on $ 78.09M $ 2.52M 24 tunnise kauplemismahuga. SCR ringlev varu on 190.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.00M.

Scroll (SCR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Scroll tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01728+4.37%
30 päeva$ +0.0837+25.57%
60 päeva$ +0.1662+67.89%
90 päeva$ +0.0441+12.01%
Scroll Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCR muutuse $ +0.01728 (+4.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Scroll 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0837 (+25.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Scroll 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCR $ +0.1662 (+67.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Scroll 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0441 (+12.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Scroll (SCR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Scroll hinnaajaloo lehte.

Mis on Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Scroll on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Scroll investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Scroll kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Scroll ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Scroll hinna ennustus (USD)

Kui palju on Scroll (SCR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Scroll (SCR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Scroll nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Scroll hinna ennustust kohe!

Scroll (SCR) tokenoomika

Scroll (SCR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Scroll (SCR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Scroll osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Scroll osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Scroll ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Scroll võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Scroll ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Scroll kohta

Kui palju on Scroll (SCR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCR hind USD on 0.411 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCR/USD hind?
Praegune hind SCR/USD on $ 0.411. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Scroll turukapitalisatsioon?
SCR turukapitalisatsioon on $ 78.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCR ringlev varu?
SCR ringlev varu on 190.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCR (ATH) hind?
SCR saavutab ATH hinna summas 1.4486612282516773 USD.
Mis oli kõigi aegade SCR madalaim (ATL) hind?
SCR nägi ATL hinda summas 0.20737186586456552 USD.
Milline on SCR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCR kauplemismaht on $ 2.52M USD.
Kas SCR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCR hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:17 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

