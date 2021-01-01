Akita (AKITA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Akita (AKITA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Akita (AKITA) teave AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Ametlik veebisait: https://akita.network/ Valge raamat: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Ostke AKITA kohe!

Akita (AKITA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Akita (AKITA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Koguvaru: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ringlev varu: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00000005655 $ 0.00000005655 $ 0.00000005655 Lisateave Akita (AKITA) hinna kohta

Akita (AKITA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Akita (AKITA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AKITA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AKITA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AKITA tokeni tokenoomikat, avastage AKITA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AKITA Kas olete huvitatud Akita (AKITA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AKITA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AKITA MEXC-ist osta!

Akita (AKITA) hinna ajalugu AKITA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AKITA hinna ajalugu kohe!

AKITA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AKITA võiks suunduda? Meie AKITA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AKITA tokeni hinna ennustust kohe!

