Rezor (RZR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rezor (RZR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rezor (RZR) teave Ametlik veebisait: https://www.rezor.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707 Ostke RZR kohe!

Rezor (RZR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rezor (RZR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.18M $ 14.18M $ 14.18M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 40.64B $ 40.64B $ 40.64B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.88M $ 34.88M $ 34.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0003852 $ 0.0003852 $ 0.0003852 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000186600770527806 $ 0.000186600770527806 $ 0.000186600770527806 Praegune hind: $ 0.0003488 $ 0.0003488 $ 0.0003488 Lisateave Rezor (RZR) hinna kohta

Rezor (RZR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rezor (RZR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RZR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RZR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RZR tokeni tokenoomikat, avastage RZR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RZR Kas olete huvitatud Rezor (RZR) lisamisest oma portfooliosse?

Rezor (RZR) hinna ajalugu RZR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RZR hinna ajalugu kohe!

RZR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RZR võiks suunduda? Meie RZR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RZR tokeni hinna ennustust kohe!

