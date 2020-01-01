ROGIN.AI (ROG) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi ROGIN.AI (ROG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
ROGIN.AI (ROG) teave

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

Ametlik veebisait:
https://rogin.ai
Valge raamat:
https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b

ROGIN.AI (ROG) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage ROGIN.AI (ROG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M
Koguvaru:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Ringlev varu:
$ 66.99M
$ 66.99M$ 66.99M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 42.58M
$ 42.58M$ 42.58M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 30
$ 30$ 30
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.1328107600152995
$ 0.1328107600152995$ 0.1328107600152995
Praegune hind:
$ 0.2129
$ 0.2129$ 0.2129

ROGIN.AI (ROG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

ROGIN.AI (ROG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ROG tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ROG tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ROG tokeni tokenoomikat, avastage ROG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ROG

Kas olete huvitatud ROGIN.AI (ROG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ROG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

ROGIN.AI (ROG) hinna ajalugu

ROG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ROG – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ROG võiks suunduda? Meie ROG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.