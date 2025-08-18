Rohkem infot ROG

ROG Hinnainfo

ROG Valge raamat

ROG Ametlik veebisait

ROG Tokenoomika

ROG Hinnaprognoos

ROG Ajalugu

ROG – ostujuhend

ROG-usaldusraha valuutakonverter

ROG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ROGIN.AI logo

ROGIN.AI hind(ROG)

1 ROG/USD reaalajas hind:

$0.2128
$0.2128$0.2128
+0.04%1D
USD
ROGIN.AI (ROG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:39 (UTC+8)

ROGIN.AI (ROG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.212
$ 0.212$ 0.212
24 h madal
$ 0.2145
$ 0.2145$ 0.2145
24 h kõrge

$ 0.212
$ 0.212$ 0.212

$ 0.2145
$ 0.2145$ 0.2145

$ 0.7230281392961057
$ 0.7230281392961057$ 0.7230281392961057

$ 0.1328107600152995
$ 0.1328107600152995$ 0.1328107600152995

0.00%

+0.04%

-0.66%

-0.66%

ROGIN.AI (ROG) reaalajas hind on $ 0.2128. Viimase 24 tunni jooksul ROG kaubeldud madalaim $ 0.212 ja kõrgeim $ 0.2145 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7230281392961057 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1328107600152995.

Lüliajalise tootluse osas on ROG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ROGIN.AI (ROG) – turuteave

No.1019

$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

$ 42.56M
$ 42.56M$ 42.56M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

ROGIN.AI praegune turukapitalisatsioon on $ 14.26M $ 18.17K 24 tunnise kauplemismahuga. ROG ringlev varu on 66.99M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ROGIN.AI (ROG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ROGIN.AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000085+0.04%
30 päeva$ -0.0006-0.29%
60 päeva$ -0.0332-13.50%
90 päeva$ -0.0366-14.68%
ROGIN.AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ROG muutuse $ +0.000085 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ROGIN.AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006 (-0.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ROGIN.AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROG $ -0.0332 (-13.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ROGIN.AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0366 (-14.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ROGIN.AI (ROG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ROGIN.AI hinnaajaloo lehte.

Mis on ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ROGIN.AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ROG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ROGIN.AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ROGIN.AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ROGIN.AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ROGIN.AI (ROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROGIN.AI (ROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROGIN.AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ROGIN.AI hinna ennustust kohe!

ROGIN.AI (ROG) tokenoomika

ROGIN.AI (ROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ROGIN.AI (ROG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ROGIN.AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ROGIN.AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROG kohalike valuutade suhtes

1 ROGIN.AI(ROG)/VND
5,599.832
1 ROGIN.AI(ROG)/AUD
A$0.323456
1 ROGIN.AI(ROG)/GBP
0.155344
1 ROGIN.AI(ROG)/EUR
0.18088
1 ROGIN.AI(ROG)/USD
$0.2128
1 ROGIN.AI(ROG)/MYR
RM0.895888
1 ROGIN.AI(ROG)/TRY
8.680112
1 ROGIN.AI(ROG)/JPY
¥31.2816
1 ROGIN.AI(ROG)/ARS
ARS$276.003728
1 ROGIN.AI(ROG)/RUB
16.962288
1 ROGIN.AI(ROG)/INR
18.622128
1 ROGIN.AI(ROG)/IDR
Rp3,432.257584
1 ROGIN.AI(ROG)/KRW
295.553664
1 ROGIN.AI(ROG)/PHP
12.03384
1 ROGIN.AI(ROG)/EGP
￡E.10.269728
1 ROGIN.AI(ROG)/BRL
R$1.14912
1 ROGIN.AI(ROG)/CAD
C$0.293664
1 ROGIN.AI(ROG)/BDT
25.842432
1 ROGIN.AI(ROG)/NGN
326.379872
1 ROGIN.AI(ROG)/UAH
8.769488
1 ROGIN.AI(ROG)/VES
Bs28.728
1 ROGIN.AI(ROG)/CLP
$205.1392
1 ROGIN.AI(ROG)/PKR
Rs60.281984
1 ROGIN.AI(ROG)/KZT
115.212048
1 ROGIN.AI(ROG)/THB
฿6.87344
1 ROGIN.AI(ROG)/TWD
NT$6.390384
1 ROGIN.AI(ROG)/AED
د.إ0.780976
1 ROGIN.AI(ROG)/CHF
Fr0.17024
1 ROGIN.AI(ROG)/HKD
HK$1.664096
1 ROGIN.AI(ROG)/AMD
֏81.344928
1 ROGIN.AI(ROG)/MAD
.د.م1.913072
1 ROGIN.AI(ROG)/MXN
$4.015536
1 ROGIN.AI(ROG)/PLN
0.774592
1 ROGIN.AI(ROG)/RON
лв0.919296
1 ROGIN.AI(ROG)/SEK
kr2.03224
1 ROGIN.AI(ROG)/BGN
лв0.355376
1 ROGIN.AI(ROG)/HUF
Ft71.84128
1 ROGIN.AI(ROG)/CZK
4.44752
1 ROGIN.AI(ROG)/KWD
د.ك0.064904
1 ROGIN.AI(ROG)/ILS
0.717136
1 ROGIN.AI(ROG)/NOK
kr2.168432
1 ROGIN.AI(ROG)/NZD
$0.357504

ROGIN.AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ROGIN.AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ROGIN.AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ROGIN.AI kohta

Kui palju on ROGIN.AI (ROG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROG hind USD on 0.2128 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROG/USD hind?
Praegune hind ROG/USD on $ 0.2128. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ROGIN.AI turukapitalisatsioon?
ROG turukapitalisatsioon on $ 14.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROG ringlev varu?
ROG ringlev varu on 66.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROG (ATH) hind?
ROG saavutab ATH hinna summas 0.7230281392961057 USD.
Mis oli kõigi aegade ROG madalaim (ATL) hind?
ROG nägi ATL hinda summas 0.1328107600152995 USD.
Milline on ROG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROG kauplemismaht on $ 18.17K USD.
Kas ROG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:39 (UTC+8)

ROGIN.AI (ROG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ROG/USD kalkulaator

Summa

ROG
ROG
USD
USD

1 ROG = 0.2128 USD

Kauplemine: ROG

ROGUSDT
$0.2128
$0.2128$0.2128
+0.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu