ROGIN.AI (ROG) reaalajas hind on $ 0.2128. Viimase 24 tunni jooksul ROG kaubeldud madalaim $ 0.212 ja kõrgeim $ 0.2145 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7230281392961057 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1328107600152995.
Lüliajalise tootluse osas on ROG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ROGIN.AI (ROG) – turuteave
No.1019
$ 14.26M
$ 18.17K
$ 42.56M
66.99M
200,000,000
ETH
ROGIN.AI praegune turukapitalisatsioon on $ 14.26M$ 18.17K 24 tunnise kauplemismahuga. ROG ringlev varu on 66.99M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ROGIN.AI (ROG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ROGIN.AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000085
+0.04%
30 päeva
$ -0.0006
-0.29%
60 päeva
$ -0.0332
-13.50%
90 päeva
$ -0.0366
-14.68%
ROGIN.AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ROG muutuse $ +0.000085 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ROGIN.AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006 (-0.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ROGIN.AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROG $ -0.0332 (-13.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ROGIN.AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0366 (-14.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ROGIN.AI (ROG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.
ROGIN.AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ROGIN.AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ROG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ROGIN.AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ROGIN.AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ROGIN.AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ROGIN.AI (ROG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROGIN.AI (ROG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROGIN.AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ROGIN.AI (ROG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ROGIN.AI (ROG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ROGIN.AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ROGIN.AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
