DappRadar (RADAR) reaalajas hind on $ 0.001783. Viimase 24 tunni jooksul RADAR kaubeldud madalaim $ 0.001727 ja kõrgeim $ 0.001787 näitab aktiivset turu volatiivsust. RADARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06040392134934481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001177962525331561.
Lüliajalise tootluse osas on RADAR muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.96% 24 tunni vältel +2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DappRadar (RADAR) – turuteave
$ 1.71M
$ 54.12K
$ 17.83M
960.10M
10,000,000,000
ETH
DappRadar praegune turukapitalisatsioon on $ 1.71M$ 54.12K 24 tunnise kauplemismahuga. RADAR ringlev varu on 960.10M, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DappRadar (RADAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DappRadar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001695
+0.96%
30 päeva
$ +0.000312
+21.21%
60 päeva
$ -0.000228
-11.34%
90 päeva
$ -0.00199
-52.75%
DappRadar Hinnamuutus täna
Täna registreeris RADAR muutuse $ +0.00001695 (+0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DappRadar 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000312 (+21.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DappRadar 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RADAR $ -0.000228 (-11.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DappRadar 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00199 (-52.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DappRadar (RADAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.
DappRadar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RADAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DappRadar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DappRadar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DappRadar hinna ennustus (USD)
Kui palju on DappRadar (RADAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DappRadar (RADAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DappRadar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DappRadar (RADAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RADAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DappRadar (RADAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DappRadar osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.