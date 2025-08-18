Rohkem infot RADAR

RADAR Hinnainfo

RADAR Valge raamat

RADAR Ametlik veebisait

RADAR Tokenoomika

RADAR Hinnaprognoos

RADAR Ajalugu

RADAR – ostujuhend

RADAR-usaldusraha valuutakonverter

RADAR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DappRadar logo

DappRadar hind(RADAR)

1 RADAR/USD reaalajas hind:

$0.001783
$0.001783$0.001783
+0.96%1D
USD
DappRadar (RADAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:26:07 (UTC+8)

DappRadar (RADAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001727
$ 0.001727$ 0.001727
24 h madal
$ 0.001787
$ 0.001787$ 0.001787
24 h kõrge

$ 0.001727
$ 0.001727$ 0.001727

$ 0.001787
$ 0.001787$ 0.001787

$ 0.06040392134934481
$ 0.06040392134934481$ 0.06040392134934481

$ 0.001177962525331561
$ 0.001177962525331561$ 0.001177962525331561

-0.06%

+0.96%

+2.53%

+2.53%

DappRadar (RADAR) reaalajas hind on $ 0.001783. Viimase 24 tunni jooksul RADAR kaubeldud madalaim $ 0.001727 ja kõrgeim $ 0.001787 näitab aktiivset turu volatiivsust. RADARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06040392134934481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001177962525331561.

Lüliajalise tootluse osas on RADAR muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.96% 24 tunni vältel +2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DappRadar (RADAR) – turuteave

No.1920

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 54.12K
$ 54.12K$ 54.12K

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

960.10M
960.10M 960.10M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

DappRadar praegune turukapitalisatsioon on $ 1.71M $ 54.12K 24 tunnise kauplemismahuga. RADAR ringlev varu on 960.10M, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

DappRadar (RADAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DappRadar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001695+0.96%
30 päeva$ +0.000312+21.21%
60 päeva$ -0.000228-11.34%
90 päeva$ -0.00199-52.75%
DappRadar Hinnamuutus täna

Täna registreeris RADAR muutuse $ +0.00001695 (+0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DappRadar 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000312 (+21.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DappRadar 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RADAR $ -0.000228 (-11.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DappRadar 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00199 (-52.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DappRadar (RADAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DappRadar hinnaajaloo lehte.

Mis on DappRadar (RADAR)

Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.

DappRadar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DappRadar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RADAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DappRadar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DappRadar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DappRadar hinna ennustus (USD)

Kui palju on DappRadar (RADAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DappRadar (RADAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DappRadar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DappRadar hinna ennustust kohe!

DappRadar (RADAR) tokenoomika

DappRadar (RADAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RADAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DappRadar (RADAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DappRadar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DappRadar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RADAR kohalike valuutade suhtes

1 DappRadar(RADAR)/VND
46.919645
1 DappRadar(RADAR)/AUD
A$0.00272799
1 DappRadar(RADAR)/GBP
0.00130159
1 DappRadar(RADAR)/EUR
0.00151555
1 DappRadar(RADAR)/USD
$0.001783
1 DappRadar(RADAR)/MYR
RM0.00750643
1 DappRadar(RADAR)/TRY
0.07288904
1 DappRadar(RADAR)/JPY
¥0.262101
1 DappRadar(RADAR)/ARS
ARS$2.30957339
1 DappRadar(RADAR)/RUB
0.14203378
1 DappRadar(RADAR)/INR
0.15603033
1 DappRadar(RADAR)/IDR
Rp28.75806049
1 DappRadar(RADAR)/KRW
2.47637304
1 DappRadar(RADAR)/PHP
0.10123874
1 DappRadar(RADAR)/EGP
￡E.0.08599409
1 DappRadar(RADAR)/BRL
R$0.0096282
1 DappRadar(RADAR)/CAD
C$0.00246054
1 DappRadar(RADAR)/BDT
0.21629573
1 DappRadar(RADAR)/NGN
2.73046837
1 DappRadar(RADAR)/UAH
0.07347743
1 DappRadar(RADAR)/VES
Bs0.240705
1 DappRadar(RADAR)/CLP
$1.715246
1 DappRadar(RADAR)/PKR
Rs0.50466032
1 DappRadar(RADAR)/KZT
0.96429989
1 DappRadar(RADAR)/THB
฿0.05771571
1 DappRadar(RADAR)/TWD
NT$0.05354349
1 DappRadar(RADAR)/AED
د.إ0.00654361
1 DappRadar(RADAR)/CHF
Fr0.0014264
1 DappRadar(RADAR)/HKD
HK$0.01394306
1 DappRadar(RADAR)/AMD
֏0.6818192
1 DappRadar(RADAR)/MAD
.د.م0.01602917
1 DappRadar(RADAR)/MXN
$0.03337776
1 DappRadar(RADAR)/PLN
0.00647229
1 DappRadar(RADAR)/RON
лв0.00770256
1 DappRadar(RADAR)/SEK
kr0.01700982
1 DappRadar(RADAR)/BGN
лв0.00297761
1 DappRadar(RADAR)/HUF
Ft0.60174467
1 DappRadar(RADAR)/CZK
0.0372647
1 DappRadar(RADAR)/KWD
د.ك0.000542032
1 DappRadar(RADAR)/ILS
0.00600871
1 DappRadar(RADAR)/NOK
kr0.01815094
1 DappRadar(RADAR)/NZD
$0.00299544

DappRadar ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DappRadar võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DappRadar ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DappRadar kohta

Kui palju on DappRadar (RADAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas RADAR hind USD on 0.001783 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RADAR/USD hind?
Praegune hind RADAR/USD on $ 0.001783. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DappRadar turukapitalisatsioon?
RADAR turukapitalisatsioon on $ 1.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RADAR ringlev varu?
RADAR ringlev varu on 960.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RADAR (ATH) hind?
RADAR saavutab ATH hinna summas 0.06040392134934481 USD.
Mis oli kõigi aegade RADAR madalaim (ATL) hind?
RADAR nägi ATL hinda summas 0.001177962525331561 USD.
Milline on RADAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RADAR kauplemismaht on $ 54.12K USD.
Kas RADAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
RADAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RADAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:26:07 (UTC+8)

DappRadar (RADAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RADAR/USD kalkulaator

Summa

RADAR
RADAR
USD
USD

1 RADAR = 0.001783 USD

Kauplemine: RADAR

RADARUSDT
$0.001783
$0.001783$0.001783
+0.90%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu