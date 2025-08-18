Non-Playable Coin (NPC) reaalajas hind on $ 0.027637. Viimase 24 tunni jooksul NPC kaubeldud madalaim $ 0.02646 ja kõrgeim $ 0.028469 näitab aktiivset turu volatiivsust. NPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06683314102574428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004232086353491.
Lüliajalise tootluse osas on NPC muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -11.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Non-Playable Coin (NPC) – turuteave
No.230
$ 207.52M
$ 356.56K
$ 222.48M
7.51B
8,050,126,520
8,050,126,520
93.27%
ETH
Non-Playable Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 207.52M$ 356.56K 24 tunnise kauplemismahuga. NPC ringlev varu on 7.51B, mille koguvaru on 8050126520. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 222.48M.
Non-Playable Coin (NPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Non-Playable Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00015284
-0.54%
30 päeva
$ +0.003569
+14.82%
60 päeva
$ +0.014687
+113.41%
90 päeva
$ +0.010507
+61.33%
Non-Playable Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris NPC muutuse $ -0.00015284 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Non-Playable Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003569 (+14.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Non-Playable Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NPC $ +0.014687 (+113.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Non-Playable Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010507 (+61.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Non-Playable Coin (NPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
Non-Playable Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Non-Playable Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Non-Playable Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Non-Playable Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Non-Playable Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Non-Playable Coin (NPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Non-Playable Coin (NPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Non-Playable Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Non-Playable Coin (NPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Non-Playable Coin (NPC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Non-Playable Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Non-Playable Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.