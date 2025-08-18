Rohkem infot NPC

Non-Playable Coin logo

Non-Playable Coin hind(NPC)

1 NPC/USD reaalajas hind:

$0.027637
-0.55%1D
USD
Non-Playable Coin (NPC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:56 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02646
24 h madal
$ 0.028469
24 h kõrge

$ 0.02646
$ 0.028469
$ 0.06683314102574428
$ 0.000004232086353491
+0.90%

-0.54%

-11.60%

-11.60%

Non-Playable Coin (NPC) reaalajas hind on $ 0.027637. Viimase 24 tunni jooksul NPC kaubeldud madalaim $ 0.02646 ja kõrgeim $ 0.028469 näitab aktiivset turu volatiivsust. NPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06683314102574428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000004232086353491.

Lüliajalise tootluse osas on NPC muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -11.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Non-Playable Coin (NPC) – turuteave

No.230

$ 207.52M
$ 356.56K
$ 222.48M
7.51B
8,050,126,520
8,050,126,520
93.27%

ETH

Non-Playable Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 207.52M $ 356.56K 24 tunnise kauplemismahuga. NPC ringlev varu on 7.51B, mille koguvaru on 8050126520. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 222.48M.

Non-Playable Coin (NPC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Non-Playable Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00015284-0.54%
30 päeva$ +0.003569+14.82%
60 päeva$ +0.014687+113.41%
90 päeva$ +0.010507+61.33%
Non-Playable Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris NPC muutuse $ -0.00015284 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Non-Playable Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003569 (+14.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Non-Playable Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NPC $ +0.014687 (+113.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Non-Playable Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010507 (+61.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Non-Playable Coin (NPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Non-Playable Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Non-Playable Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Non-Playable Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Non-Playable Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Non-Playable Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Non-Playable Coin (NPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Non-Playable Coin (NPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Non-Playable Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Non-Playable Coin hinna ennustust kohe!

Non-Playable Coin (NPC) tokenoomika

Non-Playable Coin (NPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Non-Playable Coin (NPC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Non-Playable Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Non-Playable Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NPC kohalike valuutade suhtes

1 Non-Playable Coin(NPC)/VND
727.267655
1 Non-Playable Coin(NPC)/AUD
A$0.04200824
1 Non-Playable Coin(NPC)/GBP
0.02017501
1 Non-Playable Coin(NPC)/EUR
0.02349145
1 Non-Playable Coin(NPC)/USD
$0.027637
1 Non-Playable Coin(NPC)/MYR
RM0.11635177
1 Non-Playable Coin(NPC)/TRY
1.12731323
1 Non-Playable Coin(NPC)/JPY
¥4.062639
1 Non-Playable Coin(NPC)/ARS
ARS$35.84546537
1 Non-Playable Coin(NPC)/RUB
2.20294527
1 Non-Playable Coin(NPC)/INR
2.41851387
1 Non-Playable Coin(NPC)/IDR
Rp445.75800211
1 Non-Playable Coin(NPC)/KRW
38.38447656
1 Non-Playable Coin(NPC)/PHP
1.56287235
1 Non-Playable Coin(NPC)/EGP
￡E.1.33376162
1 Non-Playable Coin(NPC)/BRL
R$0.1492398
1 Non-Playable Coin(NPC)/CAD
C$0.03813906
1 Non-Playable Coin(NPC)/BDT
3.35623728
1 Non-Playable Coin(NPC)/NGN
42.38797238
1 Non-Playable Coin(NPC)/UAH
1.13892077
1 Non-Playable Coin(NPC)/VES
Bs3.730995
1 Non-Playable Coin(NPC)/CLP
$26.642068
1 Non-Playable Coin(NPC)/PKR
Rs7.82900936
1 Non-Playable Coin(NPC)/KZT
14.96294817
1 Non-Playable Coin(NPC)/THB
฿0.8926751
1 Non-Playable Coin(NPC)/TWD
NT$0.82993911
1 Non-Playable Coin(NPC)/AED
د.إ0.10142779
1 Non-Playable Coin(NPC)/CHF
Fr0.0221096
1 Non-Playable Coin(NPC)/HKD
HK$0.21612134
1 Non-Playable Coin(NPC)/AMD
֏10.56451962
1 Non-Playable Coin(NPC)/MAD
.د.م0.24845663
1 Non-Playable Coin(NPC)/MXN
$0.52151019
1 Non-Playable Coin(NPC)/PLN
0.10059868
1 Non-Playable Coin(NPC)/RON
лв0.11939184
1 Non-Playable Coin(NPC)/SEK
kr0.26393335
1 Non-Playable Coin(NPC)/BGN
лв0.04615379
1 Non-Playable Coin(NPC)/HUF
Ft9.3302512
1 Non-Playable Coin(NPC)/CZK
0.5776133
1 Non-Playable Coin(NPC)/KWD
د.ك0.008429285
1 Non-Playable Coin(NPC)/ILS
0.09313669
1 Non-Playable Coin(NPC)/NOK
kr0.28162103
1 Non-Playable Coin(NPC)/NZD
$0.04643016

Non-Playable Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Non-Playable Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Non-Playable Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Non-Playable Coin kohta

Kui palju on Non-Playable Coin (NPC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NPC hind USD on 0.027637 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NPC/USD hind?
Praegune hind NPC/USD on $ 0.027637. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Non-Playable Coin turukapitalisatsioon?
NPC turukapitalisatsioon on $ 207.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NPC ringlev varu?
NPC ringlev varu on 7.51B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NPC (ATH) hind?
NPC saavutab ATH hinna summas 0.06683314102574428 USD.
Mis oli kõigi aegade NPC madalaim (ATL) hind?
NPC nägi ATL hinda summas 0.000004232086353491 USD.
Milline on NPC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NPC kauplemismaht on $ 356.56K USD.
Kas NPC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NPC hinna ennustust.
Non-Playable Coin (NPC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

