Mis on Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin (NPC) tokenoomika

Non-Playable Coin (NPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Non-Playable Coin kohta Kui palju on Non-Playable Coin (NPC) tänapäeval väärt? Reaalajas NPC hind USD on 0.027637 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NPC/USD hind? $ 0.027637 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NPC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Non-Playable Coin turukapitalisatsioon? NPC turukapitalisatsioon on $ 207.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NPC ringlev varu? NPC ringlev varu on 7.51B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NPC (ATH) hind? NPC saavutab ATH hinna summas 0.06683314102574428 USD . Mis oli kõigi aegade NPC madalaim (ATL) hind? NPC nägi ATL hinda summas 0.000004232086353491 USD . Milline on NPC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NPC kauplemismaht on $ 356.56K USD . Kas NPC sel aastal kõrgemale ka suundub? NPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NPC hinna ennustust

