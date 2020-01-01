PointPay (PXP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PointPay (PXP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PointPay (PXP) teave PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. Ametlik veebisait: https://pointpay.io/ Valge raamat: https://pointpay.gitbook.io/base Plokiahela Explorer: https://explorer.pointpay.io/ Ostke PXP kohe!

PointPay (PXP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PointPay (PXP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 801.00K $ 801.00K $ 801.00K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 Praegune hind: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 Lisateave PointPay (PXP) hinna kohta

PointPay (PXP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PointPay (PXP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PXP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PXP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PXP tokeni tokenoomikat, avastage PXP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PXP Kas olete huvitatud PointPay (PXP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PXP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PXP MEXC-ist osta!

PointPay (PXP) hinna ajalugu PXP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PXP hinna ajalugu kohe!

PXP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PXP võiks suunduda? Meie PXP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PXP tokeni hinna ennustust kohe!

