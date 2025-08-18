PointPay (PXP) reaalajas hind on $ 0.03389. Viimase 24 tunni jooksul PXP kaubeldud madalaim $ 0.0253 ja kõrgeim $ 0.095 näitab aktiivset turu volatiivsust. PXPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.148950667904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0051718325433586.
Lüliajalise tootluse osas on PXP muutunud +12.96% viimase tunni jooksul, +9.53% 24 tunni vältel +36.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PointPay (PXP) – turuteave
PointPay (PXP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PointPay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0029487
+9.53%
30 päeva
$ +0.0115
+51.36%
60 päeva
$ +0.01512
+80.55%
90 päeva
$ +0.01517
+81.03%
PointPay Hinnamuutus täna
PointPay 30-päevane hinnamuutus
PointPay 60-päevane hinnamuutus
PointPay 90-päevane hinnamuutus
Kas soovite avada PointPay (PXP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.
PointPay hinna ennustus (USD)
Kui palju on PointPay (PXP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PointPay (PXP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PointPay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PointPay (PXP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PXP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PointPay (PXP) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.