PussFi (PUSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PussFi (PUSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PussFi (PUSS) teave $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. Ametlik veebisait: https://puss.meme Valge raamat: https://puss.meme/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Ostke PUSS kohe!

PussFi (PUSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PussFi (PUSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 Praegune hind: $ 0.007223 $ 0.007223 $ 0.007223 Lisateave PussFi (PUSS) hinna kohta

PussFi (PUSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PussFi (PUSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUSS tokeni tokenoomikat, avastage PUSS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PUSS Kas olete huvitatud PussFi (PUSS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PUSS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PUSS MEXC-ist osta!

PussFi (PUSS) hinna ajalugu PUSS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PUSS hinna ajalugu kohe!

PUSS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUSS võiks suunduda? Meie PUSS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUSS tokeni hinna ennustust kohe!

