PussFi (PUSS) reaalajas hind on $ 0.007341. Viimase 24 tunni jooksul PUSS kaubeldud madalaim $ 0.007247 ja kõrgeim $ 0.007384 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUSSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014740617188837304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002662291160433573.
Lüliajalise tootluse osas on PUSS muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel -3.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PussFi (PUSS) – turuteave
$ 6.45M
$ 60.60K
$ 7.34M
878.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
PussFi praegune turukapitalisatsioon on $ 6.45M$ 60.60K 24 tunnise kauplemismahuga. PUSS ringlev varu on 878.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.34M.
PussFi (PUSS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PussFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000367
-0.05%
30 päeva
$ -0.002675
-26.71%
60 päeva
$ -0.002884
-28.21%
90 päeva
$ -0.004363
-37.28%
PussFi Hinnamuutus täna
Täna registreeris PUSS muutuse $ -0.00000367 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PussFi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002675 (-26.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PussFi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUSS $ -0.002884 (-28.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PussFi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004363 (-37.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PussFi (PUSS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.
PussFi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PUSS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PussFi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PussFi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PussFi hinna ennustus (USD)
Kui palju on PussFi (PUSS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PussFi (PUSS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PussFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PussFi (PUSS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUSS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PussFi (PUSS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PussFi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PussFi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.