Plastichero (PTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plastichero (PTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plastichero (PTH) teave The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products. Ametlik veebisait: https://www.plasticherocoin.com/ Valge raamat: https://www.plasticherocoin.com/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab98330473101309db94b625f9997366a518223 Ostke PTH kohe!

Plastichero (PTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plastichero (PTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 994.23M $ 994.23M $ 994.23M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.68M $ 30.68M $ 30.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2484 $ 0.2484 $ 0.2484 Kõigi aegade madalaim: $ 0.026268953081945042 $ 0.026268953081945042 $ 0.026268953081945042 Praegune hind: $ 0.03086 $ 0.03086 $ 0.03086 Lisateave Plastichero (PTH) hinna kohta

Plastichero (PTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plastichero (PTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTH tokeni tokenoomikat, avastage PTH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PTH Kas olete huvitatud Plastichero (PTH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PTH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PTH MEXC-ist osta!

Plastichero (PTH) hinna ajalugu PTH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PTH hinna ajalugu kohe!

PTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTH võiks suunduda? Meie PTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PTH tokeni hinna ennustust kohe!

