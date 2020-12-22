Marlin POND (POND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Marlin POND (POND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Marlin POND (POND) teave Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Ametlik veebisait: https://www.marlin.org Valge raamat: https://docs.marlin.org Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Ostke POND kohe!

Marlin POND (POND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Marlin POND (POND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.82M $ 76.82M $ 76.82M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Praegune hind: $ 0.009369 $ 0.009369 $ 0.009369 Lisateave Marlin POND (POND) hinna kohta

Marlin POND (POND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Marlin POND (POND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POND tokeni tokenoomikat, avastage POND tokeni reaalajas hinda!

Marlin POND (POND) hinna ajalugu POND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POND hinna ajalugu kohe!

POND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POND võiks suunduda? Meie POND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POND tokeni hinna ennustust kohe!

