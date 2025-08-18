Marlin POND (POND) reaalajas hind on $ 0.010151. Viimase 24 tunni jooksul POND kaubeldud madalaim $ 0.008227 ja kõrgeim $ 0.01154 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.38450229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006417827512672913.
Lüliajalise tootluse osas on POND muutunud -3.58% viimase tunni jooksul, -2.86% 24 tunni vältel +24.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Marlin POND (POND) – turuteave
Marlin POND praegune turukapitalisatsioon on $ 83.21M$ 17.57M 24 tunnise kauplemismahuga. POND ringlev varu on 8.20B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Marlin POND (POND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Marlin POND tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002989
-2.86%
30 päeva
$ +0.001277
+14.39%
60 päeva
$ +0.002519
+33.00%
90 päeva
$ +0.000662
+6.97%
Marlin POND Hinnamuutus täna
Täna registreeris POND muutuse $ -0.0002989 (-2.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Marlin POND 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001277 (+14.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Marlin POND 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POND $ +0.002519 (+33.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Marlin POND 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000662 (+6.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Marlin POND (POND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0
Marlin POND on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Marlin POND investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida POND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Marlin POND kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Marlin POND ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Marlin POND hinna ennustus (USD)
Kui palju on Marlin POND (POND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marlin POND (POND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marlin POND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Marlin POND (POND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Marlin POND (POND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Marlin POND osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Marlin POND osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
