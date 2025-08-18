Rohkem infot POND

Marlin POND logo

Marlin POND hind(POND)

1 POND/USD reaalajas hind:

$0.010152
-2.86%1D
USD
Marlin POND (POND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:14 (UTC+8)

Marlin POND (POND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008227
24 h madal
$ 0.01154
24 h kõrge

$ 0.008227
$ 0.01154
$ 0.38450229
$ 0.006417827512672913
-3.58%

-2.86%

+24.32%

+24.32%

Marlin POND (POND) reaalajas hind on $ 0.010151. Viimase 24 tunni jooksul POND kaubeldud madalaim $ 0.008227 ja kõrgeim $ 0.01154 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.38450229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006417827512672913.

Lüliajalise tootluse osas on POND muutunud -3.58% viimase tunni jooksul, -2.86% 24 tunni vältel +24.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marlin POND (POND) – turuteave

No.457

$ 83.21M
$ 17.57M
$ 101.51M
8.20B
10,000,000,000
2020-12-22 00:00:00

ETH

Marlin POND praegune turukapitalisatsioon on $ 83.21M $ 17.57M 24 tunnise kauplemismahuga. POND ringlev varu on 8.20B, mille koguvaru on 10000000000.

Marlin POND (POND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Marlin POND tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002989-2.86%
30 päeva$ +0.001277+14.39%
60 päeva$ +0.002519+33.00%
90 päeva$ +0.000662+6.97%
Marlin POND Hinnamuutus täna

Täna registreeris POND muutuse $ -0.0002989 (-2.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Marlin POND 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001277 (+14.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Marlin POND 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POND $ +0.002519 (+33.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Marlin POND 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000662 (+6.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Marlin POND (POND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Marlin POND hinnaajaloo lehte.

Mis on Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Marlin POND investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Marlin POND kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Marlin POND ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Marlin POND hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marlin POND (POND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marlin POND (POND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marlin POND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marlin POND hinna ennustust kohe!

Marlin POND (POND) tokenoomika

Marlin POND (POND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Marlin POND (POND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Marlin POND osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Marlin POND osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POND kohalike valuutade suhtes

1 Marlin POND(POND)/VND
267.123565
1 Marlin POND(POND)/AUD
A$0.01553103
1 Marlin POND(POND)/GBP
0.00741023
1 Marlin POND(POND)/EUR
0.00862835
1 Marlin POND(POND)/USD
$0.010151
1 Marlin POND(POND)/MYR
RM0.04273571
1 Marlin POND(POND)/TRY
0.41466835
1 Marlin POND(POND)/JPY
¥1.492197
1 Marlin POND(POND)/ARS
ARS$13.14889483
1 Marlin POND(POND)/RUB
0.80842564
1 Marlin POND(POND)/INR
0.88831401
1 Marlin POND(POND)/IDR
Rp163.72578353
1 Marlin POND(POND)/KRW
14.09852088
1 Marlin POND(POND)/PHP
0.57637378
1 Marlin POND(POND)/EGP
￡E.0.48948122
1 Marlin POND(POND)/BRL
R$0.0548154
1 Marlin POND(POND)/CAD
C$0.01400838
1 Marlin POND(POND)/BDT
1.23141781
1 Marlin POND(POND)/NGN
15.54513989
1 Marlin POND(POND)/UAH
0.41832271
1 Marlin POND(POND)/VES
Bs1.370385
1 Marlin POND(POND)/CLP
$9.765262
1 Marlin POND(POND)/PKR
Rs2.87313904
1 Marlin POND(POND)/KZT
5.48996533
1 Marlin POND(POND)/THB
฿0.32848636
1 Marlin POND(POND)/TWD
NT$0.30483453
1 Marlin POND(POND)/AED
د.إ0.03725417
1 Marlin POND(POND)/CHF
Fr0.0081208
1 Marlin POND(POND)/HKD
HK$0.07938082
1 Marlin POND(POND)/AMD
֏3.8817424
1 Marlin POND(POND)/MAD
.د.م0.09125749
1 Marlin POND(POND)/MXN
$0.18992521
1 Marlin POND(POND)/PLN
0.03684813
1 Marlin POND(POND)/RON
лв0.04385232
1 Marlin POND(POND)/SEK
kr0.09684054
1 Marlin POND(POND)/BGN
лв0.01695217
1 Marlin POND(POND)/HUF
Ft3.42474438
1 Marlin POND(POND)/CZK
0.21205439
1 Marlin POND(POND)/KWD
د.ك0.003085904
1 Marlin POND(POND)/ILS
0.03420887
1 Marlin POND(POND)/NOK
kr0.10313416
1 Marlin POND(POND)/NZD
$0.01705368

Marlin POND ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Marlin POND võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Marlin POND ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marlin POND kohta

Kui palju on Marlin POND (POND) tänapäeval väärt?
Reaalajas POND hind USD on 0.010151 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POND/USD hind?
Praegune hind POND/USD on $ 0.010151. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Marlin POND turukapitalisatsioon?
POND turukapitalisatsioon on $ 83.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POND ringlev varu?
POND ringlev varu on 8.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POND (ATH) hind?
POND saavutab ATH hinna summas 0.38450229 USD.
Mis oli kõigi aegade POND madalaim (ATL) hind?
POND nägi ATL hinda summas 0.006417827512672913 USD.
Milline on POND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POND kauplemismaht on $ 17.57M USD.
Kas POND sel aastal kõrgemale ka suundub?
POND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POND hinna ennustust.
Marlin POND (POND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

POND/USD kalkulaator

Summa

POND
POND
USD
USD

1 POND = 0.010151 USD

Kauplemine: POND

PONDUSDT
$0.010152
-2.75%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu