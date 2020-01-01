Pendle (PENDLE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Pendle (PENDLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Pendle (PENDLE) teave

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Ametlik veebisait:
https://pendle.finance/
Valge raamat:
https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Pendle (PENDLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Pendle (PENDLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 875.65M
$ 875.65M$ 875.65M
Koguvaru:
$ 281.53M
$ 281.53M$ 281.53M
Ringlev varu:
$ 167.56M
$ 167.56M$ 167.56M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.47B
$ 1.47B$ 1.47B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 7.5305
$ 7.5305$ 7.5305
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986$ 0.033486880201439986
Praegune hind:
$ 5.226
$ 5.226$ 5.226

Pendle (PENDLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Pendle (PENDLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PENDLE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PENDLE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PENDLE tokeni tokenoomikat, avastage PENDLE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PENDLE

Kas olete huvitatud Pendle (PENDLE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PENDLE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Pendle (PENDLE) hinna ajalugu

PENDLE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PENDLE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PENDLE võiks suunduda? Meie PENDLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.