Pendle (PENDLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pendle (PENDLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pendle (PENDLE) teave Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Ametlik veebisait: https://pendle.finance/ Valge raamat: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Ostke PENDLE kohe!

Pendle (PENDLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pendle (PENDLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 875.65M $ 875.65M $ 875.65M Koguvaru: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Ringlev varu: $ 167.56M $ 167.56M $ 167.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.47B $ 1.47B $ 1.47B Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.5305 $ 7.5305 $ 7.5305 Kõigi aegade madalaim: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Praegune hind: $ 5.226 $ 5.226 $ 5.226 Lisateave Pendle (PENDLE) hinna kohta

Pendle (PENDLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pendle (PENDLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PENDLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PENDLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PENDLE tokeni tokenoomikat, avastage PENDLE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PENDLE Kas olete huvitatud Pendle (PENDLE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PENDLE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PENDLE MEXC-ist osta!

Pendle (PENDLE) hinna ajalugu PENDLE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PENDLE hinna ajalugu kohe!

PENDLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PENDLE võiks suunduda? Meie PENDLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PENDLE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!