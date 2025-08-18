Pendle (PENDLE) reaalajas hind on $ 5.718. Viimase 24 tunni jooksul PENDLE kaubeldud madalaim $ 5.371 ja kõrgeim $ 5.759 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENDLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.517135769763217 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.033486880201439986.
Lüliajalise tootluse osas on PENDLE muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel +4.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pendle (PENDLE) – turuteave
No.86
$ 957.09M
$ 957.09M$ 957.09M
$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M
$ 1.61B
$ 1.61B$ 1.61B
167.38M
167.38M 167.38M
281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144
0.02%
ETH
Pendle praegune turukapitalisatsioon on $ 957.09M$ 7.03M 24 tunnise kauplemismahuga. PENDLE ringlev varu on 167.38M, mille koguvaru on 281527448.45853144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Pendle (PENDLE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pendle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.01371
+0.24%
30 päeva
$ +1.185
+26.14%
60 päeva
$ +1.997
+53.66%
90 päeva
$ +1.656
+40.76%
Pendle Hinnamuutus täna
Täna registreeris PENDLE muutuse $ +0.01371 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pendle 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.185 (+26.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pendle 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PENDLE $ +1.997 (+53.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pendle 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.656 (+40.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pendle (PENDLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.
Pendle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pendle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PENDLE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pendle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pendle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pendle hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pendle (PENDLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pendle (PENDLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pendle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pendle (PENDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PENDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pendle (PENDLE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pendle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pendle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.