Rohkem infot PENDLE

PENDLE Hinnainfo

PENDLE Valge raamat

PENDLE Ametlik veebisait

PENDLE Tokenoomika

PENDLE Hinnaprognoos

PENDLE Ajalugu

PENDLE – ostujuhend

PENDLE-usaldusraha valuutakonverter

PENDLE Hetketurg

PENDLE USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pendle logo

Pendle hind(PENDLE)

1 PENDLE/USD reaalajas hind:

$5.728
$5.728$5.728
+0.24%1D
USD
Pendle (PENDLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:10 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.371
$ 5.371$ 5.371
24 h madal
$ 5.759
$ 5.759$ 5.759
24 h kõrge

$ 5.371
$ 5.371$ 5.371

$ 5.759
$ 5.759$ 5.759

$ 7.517135769763217
$ 7.517135769763217$ 7.517135769763217

$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986$ 0.033486880201439986

+0.42%

+0.24%

+4.26%

+4.26%

Pendle (PENDLE) reaalajas hind on $ 5.718. Viimase 24 tunni jooksul PENDLE kaubeldud madalaim $ 5.371 ja kõrgeim $ 5.759 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENDLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.517135769763217 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.033486880201439986.

Lüliajalise tootluse osas on PENDLE muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel +4.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pendle (PENDLE) – turuteave

No.86

$ 957.09M
$ 957.09M$ 957.09M

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

$ 1.61B
$ 1.61B$ 1.61B

167.38M
167.38M 167.38M

281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144

0.02%

ETH

Pendle praegune turukapitalisatsioon on $ 957.09M $ 7.03M 24 tunnise kauplemismahuga. PENDLE ringlev varu on 167.38M, mille koguvaru on 281527448.45853144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pendle (PENDLE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pendle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01371+0.24%
30 päeva$ +1.185+26.14%
60 päeva$ +1.997+53.66%
90 päeva$ +1.656+40.76%
Pendle Hinnamuutus täna

Täna registreeris PENDLE muutuse $ +0.01371 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pendle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.185 (+26.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pendle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PENDLE $ +1.997 (+53.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pendle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.656 (+40.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pendle (PENDLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pendle hinnaajaloo lehte.

Mis on Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pendle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PENDLE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pendle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pendle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pendle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pendle (PENDLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pendle (PENDLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pendle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pendle hinna ennustust kohe!

Pendle (PENDLE) tokenoomika

Pendle (PENDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PENDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pendle (PENDLE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pendle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pendle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PENDLE kohalike valuutade suhtes

1 Pendle(PENDLE)/VND
150,469.17
1 Pendle(PENDLE)/AUD
A$8.69136
1 Pendle(PENDLE)/GBP
4.17414
1 Pendle(PENDLE)/EUR
4.8603
1 Pendle(PENDLE)/USD
$5.718
1 Pendle(PENDLE)/MYR
RM24.07278
1 Pendle(PENDLE)/TRY
233.23722
1 Pendle(PENDLE)/JPY
¥840.546
1 Pendle(PENDLE)/ARS
ARS$7,416.30318
1 Pendle(PENDLE)/RUB
455.78178
1 Pendle(PENDLE)/INR
500.38218
1 Pendle(PENDLE)/IDR
Rp92,225.79354
1 Pendle(PENDLE)/KRW
7,941.61584
1 Pendle(PENDLE)/PHP
323.3529
1 Pendle(PENDLE)/EGP
￡E.275.95068
1 Pendle(PENDLE)/BRL
R$30.8772
1 Pendle(PENDLE)/CAD
C$7.89084
1 Pendle(PENDLE)/BDT
694.39392
1 Pendle(PENDLE)/NGN
8,769.92532
1 Pendle(PENDLE)/UAH
235.63878
1 Pendle(PENDLE)/VES
Bs771.93
1 Pendle(PENDLE)/CLP
$5,512.152
1 Pendle(PENDLE)/PKR
Rs1,619.79504
1 Pendle(PENDLE)/KZT
3,095.78238
1 Pendle(PENDLE)/THB
฿185.20602
1 Pendle(PENDLE)/TWD
NT$171.71154
1 Pendle(PENDLE)/AED
د.إ20.98506
1 Pendle(PENDLE)/CHF
Fr4.5744
1 Pendle(PENDLE)/HKD
HK$44.71476
1 Pendle(PENDLE)/AMD
֏2,185.76268
1 Pendle(PENDLE)/MAD
.د.م51.40482
1 Pendle(PENDLE)/MXN
$107.89866
1 Pendle(PENDLE)/PLN
20.81352
1 Pendle(PENDLE)/RON
лв24.70176
1 Pendle(PENDLE)/SEK
kr54.6069
1 Pendle(PENDLE)/BGN
лв9.54906
1 Pendle(PENDLE)/HUF
Ft1,930.3968
1 Pendle(PENDLE)/CZK
119.5062
1 Pendle(PENDLE)/KWD
د.ك1.74399
1 Pendle(PENDLE)/ILS
19.26966
1 Pendle(PENDLE)/NOK
kr58.26642
1 Pendle(PENDLE)/NZD
$9.60624

Pendle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pendle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pendle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pendle kohta

Kui palju on Pendle (PENDLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PENDLE hind USD on 5.718 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PENDLE/USD hind?
Praegune hind PENDLE/USD on $ 5.718. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pendle turukapitalisatsioon?
PENDLE turukapitalisatsioon on $ 957.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PENDLE ringlev varu?
PENDLE ringlev varu on 167.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PENDLE (ATH) hind?
PENDLE saavutab ATH hinna summas 7.517135769763217 USD.
Mis oli kõigi aegade PENDLE madalaim (ATL) hind?
PENDLE nägi ATL hinda summas 0.033486880201439986 USD.
Milline on PENDLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PENDLE kauplemismaht on $ 7.03M USD.
Kas PENDLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PENDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PENDLE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:10 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PENDLE/USD kalkulaator

Summa

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 5.718 USD

Kauplemine: PENDLE

PENDLEUSDT
$5.728
$5.728$5.728
+0.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu