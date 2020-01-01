PeiPei (PEIPEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PeiPei (PEIPEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PeiPei (PEIPEI) teave PeiPei is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://peipeicoin.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 Ostke PEIPEI kohe!

PeiPei (PEIPEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PeiPei (PEIPEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.62M $ 15.62M $ 15.62M Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.68T $ 420.68T $ 420.68T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.62M $ 15.62M $ 15.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000398 $ 0.000000398 $ 0.000000398 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 Praegune hind: $ 0.00000003714 $ 0.00000003714 $ 0.00000003714 Lisateave PeiPei (PEIPEI) hinna kohta

PeiPei (PEIPEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PeiPei (PEIPEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEIPEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEIPEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEIPEI tokeni tokenoomikat, avastage PEIPEI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PEIPEI Kas olete huvitatud PeiPei (PEIPEI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PEIPEI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PEIPEI MEXC-ist osta!

PeiPei (PEIPEI) hinna ajalugu PEIPEI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PEIPEI hinna ajalugu kohe!

PEIPEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEIPEI võiks suunduda? Meie PEIPEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEIPEI tokeni hinna ennustust kohe!

