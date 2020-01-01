MANTRA (OM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MANTRA (OM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MANTRA (OM) teave MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Ametlik veebisait: https://www.mantrachain.io Valge raamat: https://docs.mantrachain.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Ostke OM kohe!

MANTRA (OM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MANTRA (OM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 248.67M $ 248.67M $ 248.67M Koguvaru: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Ringlev varu: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 401.51M $ 401.51M $ 401.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Praegune hind: $ 0.2383 $ 0.2383 $ 0.2383 Lisateave MANTRA (OM) hinna kohta

MANTRA (OM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MANTRA (OM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OM tokeni tokenoomikat, avastage OM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OM Kas olete huvitatud MANTRA (OM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OM MEXC-ist osta!

MANTRA (OM) hinna ajalugu OM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OM hinna ajalugu kohe!

OM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OM võiks suunduda? Meie OM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!