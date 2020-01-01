Nosana (NOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nosana (NOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nosana (NOS) teave The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Ametlik veebisait: https://nosana.io Valge raamat: https://docs.nosana.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7 Ostke NOS kohe!

Nosana (NOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nosana (NOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 48.20M $ 48.20M $ 48.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.17M $ 48.17M $ 48.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.9474 $ 7.9474 $ 7.9474 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 Praegune hind: $ 0.48167 $ 0.48167 $ 0.48167 Lisateave Nosana (NOS) hinna kohta

Nosana (NOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nosana (NOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOS tokeni tokenoomikat, avastage NOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOS Kas olete huvitatud Nosana (NOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOS MEXC-ist osta!

Nosana (NOS) hinna ajalugu NOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOS hinna ajalugu kohe!

NOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOS võiks suunduda? Meie NOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!