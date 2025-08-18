Rohkem infot NOS

NOS Hinnainfo

NOS Valge raamat

NOS Ametlik veebisait

NOS Tokenoomika

NOS Hinnaprognoos

NOS Ajalugu

NOS – ostujuhend

NOS-usaldusraha valuutakonverter

NOS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nosana logo

Nosana hind(NOS)

1 NOS/USD reaalajas hind:

$0.5163
$0.5163$0.5163
-0.01%1D
USD
Nosana (NOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:41 (UTC+8)

Nosana (NOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.50945
$ 0.50945$ 0.50945
24 h madal
$ 0.52568
$ 0.52568$ 0.52568
24 h kõrge

$ 0.50945
$ 0.50945$ 0.50945

$ 0.52568
$ 0.52568$ 0.52568

$ 7.970056846401724
$ 7.970056846401724$ 7.970056846401724

$ 0.010607735410320299
$ 0.010607735410320299$ 0.010607735410320299

-0.15%

-0.01%

+2.14%

+2.14%

Nosana (NOS) reaalajas hind on $ 0.51629. Viimase 24 tunni jooksul NOS kaubeldud madalaim $ 0.50945 ja kõrgeim $ 0.52568 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.970056846401724 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010607735410320299.

Lüliajalise tootluse osas on NOS muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nosana (NOS) – turuteave

No.820

$ 24.88M
$ 24.88M$ 24.88M

$ 64.83K
$ 64.83K$ 64.83K

$ 51.63M
$ 51.63M$ 51.63M

48.20M
48.20M 48.20M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SOL

Nosana praegune turukapitalisatsioon on $ 24.88M $ 64.83K 24 tunnise kauplemismahuga. NOS ringlev varu on 48.20M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Nosana (NOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nosana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000516-0.01%
30 päeva$ -0.08654-14.36%
60 päeva$ -0.08394-13.99%
90 päeva$ -0.31831-38.14%
Nosana Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOS muutuse $ -0.0000516 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nosana 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.08654 (-14.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nosana 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOS $ -0.08394 (-13.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nosana 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.31831 (-38.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nosana (NOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nosana hinnaajaloo lehte.

Mis on Nosana (NOS)

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

Nosana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nosana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nosana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nosana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nosana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nosana (NOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nosana (NOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nosana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nosana hinna ennustust kohe!

Nosana (NOS) tokenoomika

Nosana (NOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nosana (NOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nosana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nosana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NOS kohalike valuutade suhtes

1 Nosana(NOS)/VND
13,586.17135
1 Nosana(NOS)/AUD
A$0.7847608
1 Nosana(NOS)/GBP
0.3768917
1 Nosana(NOS)/EUR
0.4388465
1 Nosana(NOS)/USD
$0.51629
1 Nosana(NOS)/MYR
RM2.1735809
1 Nosana(NOS)/TRY
21.0594691
1 Nosana(NOS)/JPY
¥75.89463
1 Nosana(NOS)/ARS
ARS$669.6332929
1 Nosana(NOS)/RUB
41.1534759
1 Nosana(NOS)/INR
45.1805379
1 Nosana(NOS)/IDR
Rp8,327.2568987
1 Nosana(NOS)/KRW
717.0648552
1 Nosana(NOS)/PHP
29.1961995
1 Nosana(NOS)/EGP
￡E.24.9161554
1 Nosana(NOS)/BRL
R$2.787966
1 Nosana(NOS)/CAD
C$0.7124802
1 Nosana(NOS)/BDT
62.6982576
1 Nosana(NOS)/NGN
791.8546246
1 Nosana(NOS)/UAH
21.2763109
1 Nosana(NOS)/VES
Bs69.69915
1 Nosana(NOS)/CLP
$497.70356
1 Nosana(NOS)/PKR
Rs146.2546312
1 Nosana(NOS)/KZT
279.5245689
1 Nosana(NOS)/THB
฿16.676167
1 Nosana(NOS)/TWD
NT$15.5041887
1 Nosana(NOS)/AED
د.إ1.8947843
1 Nosana(NOS)/CHF
Fr0.413032
1 Nosana(NOS)/HKD
HK$4.0373878
1 Nosana(NOS)/AMD
֏197.3570154
1 Nosana(NOS)/MAD
.د.م4.6414471
1 Nosana(NOS)/MXN
$9.7423923
1 Nosana(NOS)/PLN
1.8792956
1 Nosana(NOS)/RON
лв2.2303728
1 Nosana(NOS)/SEK
kr4.9305695
1 Nosana(NOS)/BGN
лв0.8622043
1 Nosana(NOS)/HUF
Ft174.299504
1 Nosana(NOS)/CZK
10.790461
1 Nosana(NOS)/KWD
د.ك0.15746845
1 Nosana(NOS)/ILS
1.7398973
1 Nosana(NOS)/NOK
kr5.2609951
1 Nosana(NOS)/NZD
$0.8673672

Nosana ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nosana võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nosana ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nosana kohta

Kui palju on Nosana (NOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOS hind USD on 0.51629 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOS/USD hind?
Praegune hind NOS/USD on $ 0.51629. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nosana turukapitalisatsioon?
NOS turukapitalisatsioon on $ 24.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOS ringlev varu?
NOS ringlev varu on 48.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOS (ATH) hind?
NOS saavutab ATH hinna summas 7.970056846401724 USD.
Mis oli kõigi aegade NOS madalaim (ATL) hind?
NOS nägi ATL hinda summas 0.010607735410320299 USD.
Milline on NOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOS kauplemismaht on $ 64.83K USD.
Kas NOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:41 (UTC+8)

Nosana (NOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NOS/USD kalkulaator

Summa

NOS
NOS
USD
USD

1 NOS = 0.51629 USD

Kauplemine: NOS

NOSUSDT
$0.5163
$0.5163$0.5163
-0.02%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu