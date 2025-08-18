Nosana (NOS) reaalajas hind on $ 0.51629. Viimase 24 tunni jooksul NOS kaubeldud madalaim $ 0.50945 ja kõrgeim $ 0.52568 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.970056846401724 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010607735410320299.
Lüliajalise tootluse osas on NOS muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nosana (NOS) – turuteave
No.820
$ 24.88M
$ 24.88M
$ 64.83K
$ 64.83K
$ 51.63M
$ 51.63M
48.20M
48.20M
100,000,000
100,000,000
SOL
Nosana praegune turukapitalisatsioon on $ 24.88M$ 64.83K 24 tunnise kauplemismahuga. NOS ringlev varu on 48.20M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Nosana (NOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nosana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000516
-0.01%
30 päeva
$ -0.08654
-14.36%
60 päeva
$ -0.08394
-13.99%
90 päeva
$ -0.31831
-38.14%
Nosana Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOS muutuse $ -0.0000516 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nosana 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.08654 (-14.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nosana 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOS $ -0.08394 (-13.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nosana 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.31831 (-38.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nosana (NOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.
Nosana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nosana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nosana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nosana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nosana hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nosana (NOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nosana (NOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nosana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nosana (NOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nosana (NOS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nosana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nosana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.