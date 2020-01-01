NFPrompt (NFP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFPrompt (NFP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFPrompt (NFP) teave NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. Ametlik veebisait: https://nfprompt.io/ Valge raamat: https://docs.nfprompt.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136

NFPrompt (NFP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFPrompt (NFP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.15M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 472.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5653 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0475312510382598 Praegune hind: $ 0.06587

NFPrompt (NFP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFPrompt (NFP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFP tokeni tokenoomikat, avastage NFP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NFP Kas olete huvitatud NFPrompt (NFP) lisamisest oma portfooliosse?

NFPrompt (NFP) hinna ajalugu NFP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NFP hinna ajalugu kohe!

NFP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFP võiks suunduda? Meie NFP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFP tokeni hinna ennustust kohe!

