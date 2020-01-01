Atlas Navi (NAVI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Atlas Navi (NAVI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Atlas Navi (NAVI) teave Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Ametlik veebisait: https://www.atlasnavi.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Ostke NAVI kohe!

Atlas Navi (NAVI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Atlas Navi (NAVI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.13M $ 11.13M $ 11.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Praegune hind: $ 0.0371 $ 0.0371 $ 0.0371 Lisateave Atlas Navi (NAVI) hinna kohta

Atlas Navi (NAVI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Atlas Navi (NAVI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAVI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAVI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAVI tokeni tokenoomikat, avastage NAVI tokeni reaalajas hinda!

