Mis on Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Atlas Navi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida NAVI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Atlas Navi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Atlas Navi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Atlas Navi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Atlas Navi (NAVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atlas Navi (NAVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atlas Navi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Atlas Navi hinna ennustust kohe!

Atlas Navi (NAVI) tokenoomika

Atlas Navi (NAVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Atlas Navi (NAVI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Atlas Navi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Atlas Navi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAVI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Atlas Navi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Atlas Navi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atlas Navi kohta Kui palju on Atlas Navi (NAVI) tänapäeval väärt? Reaalajas NAVI hind USD on 0.0415 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAVI/USD hind? $ 0.0415 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAVI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Atlas Navi turukapitalisatsioon? NAVI turukapitalisatsioon on $ 6.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAVI ringlev varu? NAVI ringlev varu on 161.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAVI (ATH) hind? NAVI saavutab ATH hinna summas 0.5365511930513228 USD . Mis oli kõigi aegade NAVI madalaim (ATL) hind? NAVI nägi ATL hinda summas 0.014185779862416587 USD . Milline on NAVI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAVI kauplemismaht on $ 25.47K USD . Kas NAVI sel aastal kõrgemale ka suundub? NAVI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAVI hinna ennustust

Värsked uudised

