Atlas Navi (NAVI) reaalajas hind on $ 0.0415. Viimase 24 tunni jooksul NAVI kaubeldud madalaim $ 0.0401 ja kõrgeim $ 0.042 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5365511930513228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014185779862416587.
Lüliajalise tootluse osas on NAVI muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +1.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Atlas Navi (NAVI) – turuteave
No.1319
$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M
$ 25.47K
$ 25.47K$ 25.47K
$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M
161.71M
161.71M 161.71M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
53.90%
ETH
Atlas Navi praegune turukapitalisatsioon on $ 6.71M$ 25.47K 24 tunnise kauplemismahuga. NAVI ringlev varu on 161.71M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.45M.
Atlas Navi (NAVI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Atlas Navi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001
-0.24%
30 päeva
$ +0.0035
+9.21%
60 päeva
$ +0.0165
+66.00%
90 päeva
$ +0.0068
+19.59%
Atlas Navi Hinnamuutus täna
Täna registreeris NAVI muutuse $ -0.0001 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Atlas Navi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0035 (+9.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Atlas Navi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAVI $ +0.0165 (+66.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Atlas Navi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0068 (+19.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Atlas Navi (NAVI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven.
Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.
Atlas Navi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Atlas Navi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NAVI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Atlas Navi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Atlas Navi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Atlas Navi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Atlas Navi (NAVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atlas Navi (NAVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atlas Navi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Atlas Navi (NAVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Atlas Navi (NAVI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Atlas Navi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Atlas Navi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.