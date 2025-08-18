Rohkem infot NAVI

Atlas Navi logo

Atlas Navi hind(NAVI)

1 NAVI/USD reaalajas hind:

$0.0415
$0.0415$0.0415
-0.24%1D
USD
Atlas Navi (NAVI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:31:12 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0401
$ 0.0401$ 0.0401
24 h madal
$ 0.042
$ 0.042$ 0.042
24 h kõrge

$ 0.0401
$ 0.0401$ 0.0401

$ 0.042
$ 0.042$ 0.042

$ 0.5365511930513228
$ 0.5365511930513228$ 0.5365511930513228

$ 0.014185779862416587
$ 0.014185779862416587$ 0.014185779862416587

-0.48%

-0.24%

+1.71%

+1.71%

Atlas Navi (NAVI) reaalajas hind on $ 0.0415. Viimase 24 tunni jooksul NAVI kaubeldud madalaim $ 0.0401 ja kõrgeim $ 0.042 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5365511930513228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014185779862416587.

Lüliajalise tootluse osas on NAVI muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel +1.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Atlas Navi (NAVI) – turuteave

No.1319

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

$ 25.47K
$ 25.47K$ 25.47K

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

161.71M
161.71M 161.71M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

53.90%

ETH

Atlas Navi praegune turukapitalisatsioon on $ 6.71M $ 25.47K 24 tunnise kauplemismahuga. NAVI ringlev varu on 161.71M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.45M.

Atlas Navi (NAVI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Atlas Navi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001-0.24%
30 päeva$ +0.0035+9.21%
60 päeva$ +0.0165+66.00%
90 päeva$ +0.0068+19.59%
Atlas Navi Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAVI muutuse $ -0.0001 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Atlas Navi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0035 (+9.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Atlas Navi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAVI $ +0.0165 (+66.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Atlas Navi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0068 (+19.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Atlas Navi (NAVI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Atlas Navi hinnaajaloo lehte.

Mis on Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Atlas Navi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAVI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Atlas Navi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Atlas Navi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Atlas Navi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Atlas Navi (NAVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atlas Navi (NAVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atlas Navi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Atlas Navi hinna ennustust kohe!

Atlas Navi (NAVI) tokenoomika

Atlas Navi (NAVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Atlas Navi (NAVI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Atlas Navi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Atlas Navi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Atlas Navi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Atlas Navi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Atlas Navi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atlas Navi kohta

Kui palju on Atlas Navi (NAVI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAVI hind USD on 0.0415 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAVI/USD hind?
Praegune hind NAVI/USD on $ 0.0415. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Atlas Navi turukapitalisatsioon?
NAVI turukapitalisatsioon on $ 6.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAVI ringlev varu?
NAVI ringlev varu on 161.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAVI (ATH) hind?
NAVI saavutab ATH hinna summas 0.5365511930513228 USD.
Mis oli kõigi aegade NAVI madalaim (ATL) hind?
NAVI nägi ATL hinda summas 0.014185779862416587 USD.
Milline on NAVI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAVI kauplemismaht on $ 25.47K USD.
Kas NAVI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAVI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAVI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:31:12 (UTC+8)

NAVI/USD kalkulaator

Summa

NAVI
NAVI
USD
USD

1 NAVI = 0.0415 USD

