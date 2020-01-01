Mode Network (MODE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mode Network (MODE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mode Network (MODE) teave Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Ametlik veebisait: https://www.mode.network/ Valge raamat: https://docs.mode.network/ Plokiahela Explorer: https://explorer.mode.network/ Ostke MODE kohe!

Mode Network (MODE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mode Network (MODE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.45M $ 18.45M $ 18.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 Praegune hind: $ 0.001845 $ 0.001845 $ 0.001845 Lisateave Mode Network (MODE) hinna kohta

Mode Network (MODE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mode Network (MODE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MODE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MODE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MODE tokeni tokenoomikat, avastage MODE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MODE Kas olete huvitatud Mode Network (MODE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MODE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MODE MEXC-ist osta!

Mode Network (MODE) hinna ajalugu MODE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MODE hinna ajalugu kohe!

MODE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MODE võiks suunduda? Meie MODE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MODE tokeni hinna ennustust kohe!

