Mode Network (MODE) reaalajas hind on $ 0.002095. Viimase 24 tunni jooksul MODE kaubeldud madalaim $ 0.00199 ja kõrgeim $ 0.002107 näitab aktiivset turu volatiivsust. MODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11766770346399462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000998987259358957.
Lüliajalise tootluse osas on MODE muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -7.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mode Network (MODE) – turuteave
No.1421
$ 5.24M
$ 54.00K
$ 20.95M
2.50B
10,000,000,000
MODE
Mode Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.24M$ 54.00K 24 tunnise kauplemismahuga. MODE ringlev varu on 2.50B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Mode Network (MODE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mode Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000585
+0.28%
30 päeva
$ -0.000887
-29.75%
60 päeva
$ -0.000197
-8.60%
90 päeva
$ -0.001474
-41.31%
Mode Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris MODE muutuse $ +0.00000585 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mode Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000887 (-29.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mode Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MODE $ -0.000197 (-8.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mode Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001474 (-41.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mode Network (MODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.
Mode Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mode Network (MODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mode Network (MODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mode Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mode Network (MODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
