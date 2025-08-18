Rohkem infot MODE

Mode Network (MODE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:59:01 (UTC+8)

Mode Network (MODE) hinna teave (USD)

Mode Network (MODE) reaalajas hind on $ 0.002095. Viimase 24 tunni jooksul MODE kaubeldud madalaim $ 0.00199 ja kõrgeim $ 0.002107 näitab aktiivset turu volatiivsust. MODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11766770346399462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000998987259358957.

Lüliajalise tootluse osas on MODE muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -7.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mode Network (MODE) – turuteave

No.1421

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

$ 54.00K
$ 54.00K$ 54.00K

$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MODE

Mode Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.24M $ 54.00K 24 tunnise kauplemismahuga. MODE ringlev varu on 2.50B, mille koguvaru on 10000000000.

Mode Network (MODE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mode Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000585+0.28%
30 päeva$ -0.000887-29.75%
60 päeva$ -0.000197-8.60%
90 päeva$ -0.001474-41.31%
Mode Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris MODE muutuse $ +0.00000585 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mode Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000887 (-29.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mode Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MODE $ -0.000197 (-8.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mode Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001474 (-41.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mode Network (MODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mode Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mode Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MODE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mode Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mode Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mode Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mode Network (MODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mode Network (MODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mode Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mode Network hinna ennustust kohe!

Mode Network (MODE) tokenoomika

Mode Network (MODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mode Network (MODE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mode Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mode Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MODE kohalike valuutade suhtes

Mode Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mode Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mode Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mode Network kohta

Kui palju on Mode Network (MODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MODE hind USD on 0.002095 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MODE/USD hind?
Praegune hind MODE/USD on $ 0.002095. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mode Network turukapitalisatsioon?
MODE turukapitalisatsioon on $ 5.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MODE ringlev varu?
MODE ringlev varu on 2.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MODE (ATH) hind?
MODE saavutab ATH hinna summas 0.11766770346399462 USD.
Mis oli kõigi aegade MODE madalaim (ATL) hind?
MODE nägi ATL hinda summas 0.000998987259358957 USD.
Milline on MODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MODE kauplemismaht on $ 54.00K USD.
Kas MODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MODE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:59:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

