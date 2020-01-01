MarsDAO (MDAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MarsDAO (MDAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MarsDAO (MDAO) teave The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Ametlik veebisait: https://daomars.com/ Valge raamat: https://docs.daomars.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Ostke MDAO kohe!

MarsDAO (MDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MarsDAO (MDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Koguvaru: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Ringlev varu: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Praegune hind: $ 0.02687 $ 0.02687 $ 0.02687 Lisateave MarsDAO (MDAO) hinna kohta

MarsDAO (MDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MarsDAO (MDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MDAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MDAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MDAO tokeni tokenoomikat, avastage MDAO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MDAO Kas olete huvitatud MarsDAO (MDAO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MDAO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MDAO MEXC-ist osta!

MarsDAO (MDAO) hinna ajalugu MDAO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MDAO hinna ajalugu kohe!

MDAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MDAO võiks suunduda? Meie MDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MDAO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!