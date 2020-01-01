MarsDAO (MDAO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi MarsDAO (MDAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
MarsDAO (MDAO) teave

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

Ametlik veebisait:
https://daomars.com/
Valge raamat:
https://docs.daomars.com
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb

MarsDAO (MDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage MarsDAO (MDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
Koguvaru:
$ 95.97M
$ 95.97M$ 95.97M
Ringlev varu:
$ 70.60M
$ 70.60M$ 70.60M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.039
$ 0.039$ 0.039
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.02174529085090852
$ 0.02174529085090852$ 0.02174529085090852
Praegune hind:
$ 0.02687
$ 0.02687$ 0.02687

MarsDAO (MDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

MarsDAO (MDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MDAO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MDAO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MDAO tokeni tokenoomikat, avastage MDAO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MDAO

Kas olete huvitatud MarsDAO (MDAO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MDAO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

MarsDAO (MDAO) hinna ajalugu

MDAO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

MDAO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MDAO võiks suunduda? Meie MDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.