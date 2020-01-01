Moviebloc (MBL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moviebloc (MBL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moviebloc (MBL) teave 【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. Ametlik veebisait: https://www.moviebloc.com/ Valge raamat: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1 Ostke MBL kohe!

Moviebloc (MBL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moviebloc (MBL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.76M $ 40.76M $ 40.76M Koguvaru: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Ringlev varu: $ 18.71B $ 18.71B $ 18.71B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.34M $ 65.34M $ 65.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.043048 $ 0.043048 $ 0.043048 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 Praegune hind: $ 0.002178 $ 0.002178 $ 0.002178 Lisateave Moviebloc (MBL) hinna kohta

Moviebloc (MBL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moviebloc (MBL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBL tokeni tokenoomikat, avastage MBL tokeni reaalajas hinda!

Moviebloc (MBL) hinna ajalugu MBL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MBL hinna ajalugu kohe!

