Moviebloc (MBL) reaalajas hinnagraafik
Moviebloc (MBL) hinna teave (USD)

Moviebloc (MBL) reaalajas hind on $ 0.00227. Viimase 24 tunni jooksul MBL kaubeldud madalaim $ 0.00225 ja kõrgeim $ 0.002299 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04599472 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000767721148402.

Lüliajalise tootluse osas on MBL muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moviebloc (MBL) – turuteave

No.640

$ 42.48M
$ 42.48M$ 42.48M

$ 510.81K
$ 510.81K$ 510.81K

$ 68.10M
$ 68.10M$ 68.10M

18.71B
18.71B 18.71B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

62.37%

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

ONT

Moviebloc praegune turukapitalisatsioon on $ 42.48M $ 510.81K 24 tunnise kauplemismahuga. MBL ringlev varu on 18.71B, mille koguvaru on 30000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.10M.

Moviebloc (MBL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Moviebloc tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001187-0.52%
30 päeva$ -0.000182-7.43%
60 päeva$ +0.000087+3.98%
90 päeva$ -0.000083-3.53%
Moviebloc Hinnamuutus täna

Täna registreeris MBL muutuse $ -0.00001187 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Moviebloc 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000182 (-7.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Moviebloc 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBL $ +0.000087 (+3.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Moviebloc 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000083 (-3.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Moviebloc (MBL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Moviebloc hinnaajaloo lehte.

Mis on Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Moviebloc on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moviebloc investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MBL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moviebloc kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moviebloc ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moviebloc hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moviebloc (MBL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moviebloc (MBL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moviebloc nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moviebloc hinna ennustust kohe!

Moviebloc (MBL) tokenoomika

Moviebloc (MBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moviebloc (MBL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moviebloc osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moviebloc osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MBL kohalike valuutade suhtes

Moviebloc ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moviebloc võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Moviebloc ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moviebloc kohta

Kui palju on Moviebloc (MBL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBL hind USD on 0.00227 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBL/USD hind?
Praegune hind MBL/USD on $ 0.00227. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moviebloc turukapitalisatsioon?
MBL turukapitalisatsioon on $ 42.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBL ringlev varu?
MBL ringlev varu on 18.71B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBL (ATH) hind?
MBL saavutab ATH hinna summas 0.04599472 USD.
Mis oli kõigi aegade MBL madalaim (ATL) hind?
MBL nägi ATL hinda summas 0.000767721148402 USD.
Milline on MBL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBL kauplemismaht on $ 510.81K USD.
Kas MBL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBL hinna ennustust.
Moviebloc (MBL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

