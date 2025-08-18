Moviebloc (MBL) reaalajas hind on $ 0.00227. Viimase 24 tunni jooksul MBL kaubeldud madalaim $ 0.00225 ja kõrgeim $ 0.002299 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04599472 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000767721148402.
Lüliajalise tootluse osas on MBL muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moviebloc (MBL) – turuteave
$ 42.48M
$ 510.81K
$ 68.10M
18.71B
30,000,000,000
30,000,000,000
62.37%
$ 0.0012
ONT
Moviebloc praegune turukapitalisatsioon on $ 42.48M$ 510.81K 24 tunnise kauplemismahuga. MBL ringlev varu on 18.71B, mille koguvaru on 30000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.10M.
Moviebloc (MBL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moviebloc tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001187
-0.52%
30 päeva
$ -0.000182
-7.43%
60 päeva
$ +0.000087
+3.98%
90 päeva
$ -0.000083
-3.53%
Moviebloc Hinnamuutus täna
Täna registreeris MBL muutuse $ -0.00001187 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moviebloc 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000182 (-7.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moviebloc 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBL $ +0.000087 (+3.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moviebloc 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000083 (-3.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Moviebloc (MBL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.
Moviebloc on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moviebloc investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MBL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Moviebloc kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moviebloc ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Moviebloc hinna ennustus (USD)
Kui palju on Moviebloc (MBL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moviebloc (MBL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moviebloc nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Moviebloc (MBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Moviebloc (MBL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Moviebloc osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moviebloc osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
