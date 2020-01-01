MASS (MASS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MASS (MASS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MASS (MASS) teave MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. Ametlik veebisait: https://massnet.org Valge raamat: https://docs.massnet.org/en/ Plokiahela Explorer: https://explorer.masscafe.cn/ Ostke MASS kohe!

MASS (MASS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MASS (MASS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.97K $ 69.97K $ 69.97K Koguvaru: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M Ringlev varu: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147.36K $ 147.36K $ 147.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.92498 $ 1.92498 $ 1.92498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 Praegune hind: $ 0.0007138 $ 0.0007138 $ 0.0007138 Lisateave MASS (MASS) hinna kohta

MASS (MASS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MASS (MASS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MASS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MASS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MASS tokeni tokenoomikat, avastage MASS tokeni reaalajas hinda!

MASS (MASS) hinna ajalugu MASS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MASS hinna ajalugu kohe!

MASS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MASS võiks suunduda? Meie MASS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MASS tokeni hinna ennustust kohe!

